Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’yi evinde ziyaret etti/Ek fotoğraflar

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Levent KIZILASLAN/KARASU (Sakarya), (DHA) - SAKARYA’nın Karasu ilçesinde polis uygulamasından kaçmak isteyen sürücü aracını köprünün yanına çekti. Polis, araçtan inerek kaçmaya çalışan 3 kişiyi yakalayarak sokağa çıkma...
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Ekonomik güven endeksi Aralık’ta yüzde 3.5 düştü
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