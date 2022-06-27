Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim

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Nursima ÖZONUR/ ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret zammına ilişkin, “Enflasyon artışıyla birlikte, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’mızdan işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim. En kısa sürede bu konuda müjdeli bir haberi paylaşmayı umut ediyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin özellikle son 20 yılda kendini farklı bir konuma yerleştirmeyi başardığını belirterek, “Kendi teorilerini inkar pahasına ülkemize yüklenenlerin karın ağrısı işte budur. Dikkatimizi dağıtarak bizi hedeflerimizden uzaklaştırma, birlik ve beraberliğimizden uzaklaştırma çabasının beyhude olduğunu bir kez daha söylüyorum. Siyasi, ekonomik ve askeri tüm kabiliyetlerimizi 2023 hedeflerimizi gerçekleştirmek ve 2053 vizyonumuzu hayata geçirmekten kimsenin şüphesi olmasın. Suriye sınırımızda oluşturmaya başladığımız güvenlik koridorunun eksiklerini tamamlamayla ilgili hazırlıklarımız biter bitmez yeni harekatlara başlayacağız. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tüm unsurlarına hazırlık çalışmalarında başarılar diliyorum. Günümüzde savaşlar sadece muharebe meydanında değil, her alanda veriliyor” diye konuştu.

‘MARMARİS’TE AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARINA YOĞUN BİR ŞEKİLDE GİRİYORUZ’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmaris yangının yakından takip ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

“Marmaris yangınını yakından takip edip söndürülmesi için tüm imkanlarımızı kullandık. Bakanlarımız ve yanlarındaki ekipler orada 5 günlük yoğun bir çalışma ortaya koydular. 5 bin hektarı aşkın alanda ciddi bir ağaç yanması olmuşsa da herhangi bir ölüm olmadığı teselli kaynağı olmuştur. Ağaçlandırma çalışmalarına yoğun bir şekilde giriyoruz. Yine yeşilimize kavuşacağız. Yangına, 13’ü uçak, 44’ü helikopter, 3’ü İHA olmak üzere 613 arazöz, 203 iş makinesi ile müdahale edilmiştir. Sabotaj sonucu çıktığı belirlenen yangına fidan dikilerek yeniden ihya edilecektir.”

Erdoğan, konuşmasında Kılıçdaroğlu’na seslenerek, “Biz işimizi biliyoruz. Tabii yavrularında var, ortakların da var. Onlar da ne yapıldığını tekrar duymuş olsunlar. Muğla’da Büyükşehir Belediyesi sende. Acaba ne yaptınız? Ne gibi bir çalışma ortaya koydunuz. Büyükşehir belediyelerinin itfaiye ekipleri yok mu? Ne iş yaptılar. Ama bizler burası CHP’li belediyedir demedik. Bakanlarımızla buraya indik. Atılması gereken adımları attık. Bundan sonra da atılması gereken adım olursa atarız” ifadelerini kaydetti.

‘RİYAKARLIKLARI MUHATAPLARIMIZIN YÜZLERİNE BELGELERİYLE GÖSTERECEĞİZ’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesi için İspanya’ya gideceğini hatırlatarak, “PKK, YPG, FETÖ gibi terör örgütü konusunda sergilenen riyakarlıkları muhataplarımızın yüzlerine belgeleriyle, görüntüleriyle göstereceğiz” dedi.

‘ADANA’DA 2 KUYUDA YÜKSEK KALİTELİ PETROL BULDUK’

Erdoğan, İspanya’da NATO Zirvesi’nde ülkenin hak ve menfaatleri doğrultusunda ne gerekiyorsa onu yapacaklarını bildirerek şöyle dedi:

“Salgınla başlayan ve savaşla genişleyerek devam eden küresel krizin en çok etkilediği alanların başında enerji geliyor. Türkiye, bir yandan elimizdeki sınırlı kaynakları en verimli şekilde kullanmaya çalışırken diğer yandan yenilenebilir enerjiye yatırım yapıyoruz. Karadeniz gazı, ülkemiz için bir umut kaynağı olmuştur. Sahip olduğumuz 4 sondaj ve 2 sismik gemimizle faaliyetlerimizi sürdürmeye kararlıyız. Son dönemde Adana’da 2 kuyuda yüksek kaliteli petrol bulduk. Birisi 425 metre, diğeri 358 metre derinlikte elde ettiğimiz rezerv değeri yaklaşık 1 milyar dolar olarak hesaplandı. 8 kuyu daha açmak için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Küresel maden üretiminin düştüğü bu dönemde yıllık 6 milyar dolarlık maden ihracatı yaptık. Ülkemizin önemli nadir element sahalarından Eskişehir Beylikova’da ilk etapta yıllık 1200 ton cevher işleyecek bir üretim tesisi kuruyoruz. Amacımız tesis tam kapasiteye ulaştığında burada yıllık 570 bin ton cevher işlemek. Türkiye’nin 2053 vizyonu için önemli olan bu projenin hayırlı olmasını diliyorum. Akdeniz’deki petrol çalışmalarımıza alenen karşı çıkan çevreler, bunlardan da rahatsız olacaklardır ama artık kusura bakmasınlar. Biz madenleri çıkaracağız insanlara sunacağız. Her sektörde dünyada öne çıkabildiğimizi biliyoruz. Enerjide de bu safhaya ulaşacağımıza inanıyorum. Alenen ekonomimizi mahvetme tehditlerinden, önümüze kurulan tuzaklara kadar ülkemizi diz çöktüremediler. Türkiye ekonomi programımızı tüm direnişlere rağmen sürdürüyoruz. Üretim tarihin en yüksek safhalarına çıkmıştır.”

‘CUMHURBAŞKANI ÖDENEĞİYLE İLGİLİ MADDENİN KANUN METNİNDEN ÇIKARILMASINI TALEP EDİYORUM’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu hizmetlerinin, ücretlilerin, dar gelirlilerin hayatlarının belli bir seviyenin altına düşmemesi için çalıştıklarını ve tedbir aldıklarını anımsatarak şöyle konuştu:

“Enflasyonun yükünü bir süre daha omuzlamak zorunda kalacağız. Milletimizden biraz daha sabır bekliyoruz. 2023’ün şubat, mart aylarından itibaren enflasyonu yeniden makul ve hızla daha da aşağılara indirebileceğimiz bir seviyeye çekmiş olacağız. Bu noktaya ulaştıktan sonra işimiz daha kolaydır. Dar gelirlilerin hayatlarının belli bir seviyenin altında kalmaması için çalıştık. Hala faiz ödemelerini dillerine dolayanların gerçek niyetlerini ise küçük bir örnekle kamuoyuna sunmakta fayda görüyoruz. Bizim, hükümete geldiğimizde toplanan her 100 liranın 86 lirası faize gidiyordu. Ek bütçenin 217 milyar lirası personel ödemesi, 154 milyar TL sosyal güvenlik kuruma yapılacak transferler, 134 milyarı vatandaşlarımıza daha uyguna verilecek elektrik ve doğalgaz desteği, 45 milyar lirası dezavantajlı kesimlere yapılacak yardımlar. Bu vesileyle Cumhurbaşkanı maaşı üzerinden fırtına kopararak bir çift söz söylemek istiyorum. Bay Kemal, yandaşı ve tayfasına. Bizim sistemimizde Cumhurbaşkanı maaşı aynı zamanda emekli milletvekilleri, merhum başkanların ailesine yapılan ödemedir. Sayın Kılıçdaroğlu’nun emekli milletvekili maaşı Cumhurbaşkanı maaşına ektir. Son bütçe görüşmelerinde muhalefet tarafı işi öyle zıvanadan çıkardı ki bu zihniyeti taşımak mümkün değildir. Buradan TBMM’ye bir çağrıda bulunmak istiyorum. Ek bütçenin genel kuruldaki görüşmelerinde Cumhurbaşkanı ödeneğiyle ilgili maddenin kanun metninden çıkarılmasını talep ediyorum.”

‘ASGARİ ÜCRETİN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİNİ İSTEDİM’

Erdoğan, asgari ücret, memur ve emekli zamlarına ilişkin şunları söyledi:

“Ocak ayında asgari ücreti artırırken işverenin omzundaki yükü de almıştık. Enflasyon artışıyla birlikte, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’mızdan işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim. Böylece yapılan artışın istihdamda herhangi olumsuz bir etkiye yol açmasına izin verilmeyecektir. İnşallah en kısa sürede bu konuda müjdeli bir haberi paylaşmayı umut ediyoruz. Kamu çalışanına zaten enflasyon farkını vereceğiz. Amacımız enflasyon oranı kaç olursa olsun hiçbir çalışanımızın ve emeklimizin hayat pahalılığının altında ezilmesine müsaade etmemektir. Asgari ücret artışı yapılırken bakanlığımız, özellikle belli sayıya kadar personel çalıştıran işverenleri gözetecek bir yöntem de geliştirecektir. Detaylarını açıklayacağımız bu çalışmanın emeklilerimize ve çalışanlarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. NATO görüşmelerinden döner dönmez açıklayacağım.”

‘MEMUR MAAŞLARI 8 TEMMUZ’DA ZAMLI HALİYLE ÖDENECEK’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur maaşlarının da Kurban Bayramı öncesi zamlı olarak ödeneceğini açıklayarak, “Temmuz ayı memur maaşları Kurban Bayramı öncesi 8 Temmuz’da zamlı haliyle ödenecek. Yeni yatırımlarla, yeni fırsatlarla ve yeni finansman kaynaklarıyla istihdamı ve üretimi destekliyor, ihracatçıları pazarlarını büyütmeleri konusunda teşvik ediyoruz. Bize yan gelip yatmak yoktur, dünyada başı dik gezebilmenin tek yolu budur.” dedi.

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin yaz aylarını etkin bir şekilde değerlendirmesi için 2 uygulamayı başlattıklarını bildirerek şöyle konuştu:

“İlk olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı kurumlar gençlerimize açık olacaktır. Tüm çocuklarımızı ve gençlerimizi spor okullarına davet ediyoruz. Diğer müjdemiz de gönüllerince seyahat edebilmeleriyle ilgilidir. Yaşlı ve engelli bakım projemizi milli programa dönüştürmektir. Yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın ev temizliğinden kişisel bakıma kadar tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız. Yaşlı ve engelli aylıkları da bayram öncesi ödenecektir. 20 bin öğretmen atamasıyla ilgili süreç, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılacaktır. Son olarak, Kurban Bayramı tatilini takip eden 13-14 Temmuz günlerini 15 Temmuz’u da kapsayacak şekilde idari izin kapsamına alınacağını paylaşmak istiyorum.” (DHA)

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