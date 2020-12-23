Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk’ta yapılacak konutların temel atma törenine canlı bağlantı ile katıldı

ANKARA,(DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TOKİ tarafından Arnavutluk’ta yapılacak olan 522 konutun temel atma törenine canlı bağlantı ile katılarak, “Bu konutlar, Türkiye-Arnavutluk dostluğunun yeni bir nişanesini teşkil edecektir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ tarafından Arnavutluk’ta yapılacak olan 522 konutun temel atma törenine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden canlı bağlantı ile katıldı. Törende konuşan Erdoğan, Arnavutluk’un Türkiye’nin balkanlardaki yakın dostu ve ortağı olduğunu bildirdi. Arnavutluk halkının sevincini sevinçleri, kederini de kederleri olarak gördüklerini söyleyen Erdoğan, “Bu anlayışla Arnavutluk’ta 21 Eylül ve 26 Kasım 2019 tarihlerinde yaşanan depremler sonrasında hemen imkânlarımızı seferber ettik. Eylül depreminin akabinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından 4 tır dolusu yardım malzemesini ulaştırdık. Kasım’daki deprem felaketinin ardından da sağladığımız diğer yardımlara ilaveten Arnavut kardeşlerimiz için konut inşa etme kararı aldık. Covid-19 salgınına rağmen geçtiğimiz temmuz ayında gerekli mutabakat zaptını imzaladık ve inşaat başladık. Bugünde Çevre ve Şehircilik Bakanımın katılımıyla Arnavut kardeşlerimiz için sıcak bir yuvaya dönüşecek bu konutların temel atma törenini gerçekleştiriyoruz. Toplam 522 konutu içeren ve toplam 42 milyon avroya mal olacak projenin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bu konutlar, Türkiye-Arnavutluk dostluğunun yeni bir nişanesini teşkil edecektir. İnşallah en kısa zamanda birinci etabı tamamlayarak depremde evlerini kaybeden kardeşlerimize teslim etmeye başlayacağız” dedi.

Erdoğan, konutların Arnavutluk halkı için hayırlı olmasını diledi.

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