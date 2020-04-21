Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti MYK toplantısına katıldı.
Erdoğan bulunduğu Huber Köşkü’nden video konferans yöntemiyle Ak Parti MYK toplantısına başkanlık ediyor. 15.11’da başlayan toplantı sürüyor.
Erdoğan bulunduğu Huber Köşkü’nden video konferans yöntemiyle Ak Parti MYK toplantısına başkanlık ediyor. 15.11’da başlayan toplantı sürüyor.
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