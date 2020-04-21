Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti MYK toplantısına katıldı.

Erdoğan bulunduğu Huber Köşkü’nden video konferans yöntemiyle Ak Parti MYK toplantısına başkanlık ediyor. 15.11’da başlayan toplantı sürüyor.

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