Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahmet Kekeç’in mezarını ziyaret etti

Gülseli KENARLI -Alper KORKMAZ/ İSTANBUL, (DHA) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazeteci yazar Ahmet Kekeç ve Şule Yüksel Şenler’in mezarlarını ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı’daki konutundan çıkarak Eyüpsultan Haziresine geldi. Erdoğan burada hafta sonu hayatını kaybeden ve pazartesi günü son yolculuğuna uğurlanan Ahmet Kekeç ve Şule Yüksel Şenler’in mezarlarını ziyaret etti. Erdoğan’a AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti. Erdoğan, Kekeç ve Şenler’in mezarları başında dua etti, mezarlara su döktü. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Çengelköy’deki Vahdettin Köşkü’ne geçti.

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