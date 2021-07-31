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Ana Sayfa Güncel Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan afet bölgesinde/ Ek fotoğraflar
Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 2021 yıl sonu enflasyon tahminini 1,9 puanlık güncellemeyle yüzde 12,2'den yüzde 14,1'e, 2022 yıl sonu enflasyon tahminini de yüzde 7,5'ten yüzde 7,8'e yükselttiklerini belirtti.
Osmaniye’deki orman yangınında 2’nci gün; havadan müdahale yeniden başladı (2)
KONTROL ALTINDA Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki Karatepe ve Bozkuyu köyleri arasındaki ormanlık alanda, dün saat 13.00 sıralarında çıkan yangın, 21 saatin ardından kontrol altına alındı. Ekipler,...
Aracını çektirmemek için polise tüfek gösteren şüpheli, adli kontrolle serbest
ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de, kaldırıma park ettiği otomobilini çektirmemek için evinin penceresinden tüfek gösterip, polisi tehdit eden Adil Y. (68), ruh sağlığı ve hastalıkları servisindeki kontrolünün...
Manavgat’ta yardım götüren 4 esnaf, alevlerin arasında kaldı
Hasan POLAT/ANKARA, (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen orman yangınından etkilenen Tilkiler köyünde oturanlara yardım götüren 4 esnafın aracı, yolu kaplayan alevlerin ortasında kaldı. Son anda...