Cumhurbaşkanı Erdoğan afet bölgesinde (2)- Yeniden

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, uçak konusundaki sıkıntıların ana sebebinin uzun yıllardır bu görevi yürüten Türk Hava Kurumu’nun filosunu ve teknolojisini yenileyememiş olması olduğunu dile getirdi. Manavgat’ta 4 gündür devam eden yangın bölgesinde helikopterle incelemelerde bulunan Erdoğan, “Buna rağmen 2021 yılında artık hurda görünümüne bürünen bu uçaklardan 3’ü ile 18 helikopter Türk Hava Kurumu ortaklığındaki bir şirketten kiralanmıştır. Sosyal medya ve diğer medya mecralarında dolaşıma sokulan miadını doldurmuş hurda araç gereç görüntüleri üzerinden yürütülen fitne fesat bozgunculuk faaliyetlerine kimse itibar etmemelidir” dedi.

Manavgat’taki yangın bölgelerinde incelemelerde bulunmak üzere uçakla Antalya’ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki bakanlarla birlikte helikopterle alandan ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangından etkilenen bölgelerde havadan incelemelerde bulundu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanan mahalleleri, yangının seyrini ve ilerlediği alanları gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın içinde bulunduğu helikopter, Ulualan’daki yangın komuta merkezi arazisine indi. Erdoğan, komuta merkezinde, orman yangınlarından etkilenen bölgelerde yapılan çalışmalara ilişkin brifing aldı. Brifingde, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile diğer yetkililer de yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki bakanlar daha sonra karayolu AFAD Koordinasyon Merkezi olarak kullanılan Manavgat Gençlik Merkezi’ne geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan buradaki genel değerlendirme toplantısının ardından açıklamada bulundu. Bölgede yaşanan afet sebebiyle tüm afetzedelere geçmiş olsun dileklerini ilettiğini belirten Erdoğan, “Bugün sabah itibarıyla orman yangınlarından etkilenen tüm bölgelerimizi Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan ettik ve Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan etmek suretiyle de vatandaşlarımızın bu beklentilerini devlet olarak gidermiş olduk” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya’da Manavgat, Akseki, Alanya, Gündoğmuş ve Gazipaşa, Mersin’de Aydıncık ve Silifke, Osmaniye’de Merkez ve Kadirli, Muğla’da Marmaris, Bodrum, Milas, Köyceğiz ve Seydikemer, Adana’da Aladağ, İmamoğlu, Karaisalı ve Kozan ilçelerinde yangından etkilenen tüm mahallelerin bu kapsamda yer aldığını açıkladı.

BU BÖLGELERE HANGİ DESTEKLER VERİLECEK?

Yangından etkilenen bölgelerde ortaya çıkan acil ihtiyaçları karşılamak için 50 milyon ödenek gönderildiğini kaydeden Erdoğan, “Şunu çok açık net söylemek durumundayım. Yanan ve hasar gören evlere bu yardımın dışında kira yardımı yapılacak, tarım, hayvancılık ve sera faaliyetlerinin hasarları karşılanacak ve genel hayata etkili afet bölgesinde vergiler ertelenecek, SGK primleri, esnaf kredileri ödemeleri, tarım kredi ve ziraat borçları ertelenecek. Faizsiz esnaf kredisi, KOSGEB acil desteği verilecek. Bir ay içerisinde evlerin inşasına başlanacak. Bir yıl içerisinde hedef, kırsal mahallelerdeki ve tüm afet bölgesindeki evler yöresel mimariye uygun şekilde ahırı, deposuyla, tüm müştemilatıyla tamamlanacak” diye konuştu.

‘TÜM KURUMLAR GÖREV BAŞINDA’

Şu anda yangın söndürme faaliyetlerinin çok geniş bir ekiple yürütüldüğünü belirten Erdoğan, “Yaklaşık üç gündür maruz kaldığımız yangın felaketinden dolayı özellikle ben tekrar Manavgat halkına geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü kazadan, beladan, afetten, musibetten muhafaza eylesin. Devletimiz tüm kurumları ve imkanlarıyla yangınların söndürülmesi, vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi, hasarların tazmini, zarar gören yerlerin yeniden ihyası için çalışmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığımız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız, Ulaştırma Bakanlığımız, Enerji Bakanlığımız, Kültür ve Turizm Bakanlığımız diğer ilgili tüm kuruluşlarımız görevlerinin başındadır” dedi.

YANGINDAKİ KAYIP VE ZARARLAR

Manavgat’ta Osman- Şeri Kardaş çifti ile Akseki’de Hasan Ali Yüksel isimli üç vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlatan Erdoğan, kayıp ve zararlarla ilgili şu bilgileri verdi:

“Yangından etkilenen 334 vatandaşımıza gereken tıbbi müdahale derhal yapılmış ve hemen hepsi taburcu edilmiştir. Halen hastanede tedavisi süren pek az vatandaşımız kalmıştır. Yapılan ilk tespitlere göre 16 mahallemiz yangından zarar görürken, bazı mahallelerimiz de boşaltılmıştır. Çeşitli derecelerde hasar gören binalar ve konutlarla ilgili tespitler ışığında gereken çalışmalar yürütülecektir. Aynı şekilde evlerdeki eşyalarla ilgili hasar tespiti tamamlanmıştır. Köylerde 320 büyükbaş, 3 bin küçükbaş, 4 bin kanatlı hayvan, 360 arı kovanı telef olmuştur. Çiftçilerimizin 650 dekar muz serası, 120 dekar sebze serası, 15 bin dekar zeytin, defne, keçiboynuzu ve narenciye alanı zarar görmüştür. Bölgedeki Kredi Yurtlar Kurumu binaları afetzedelere ve yardım personeline açılmıştır. Çadırdan beslenmeye bütün bunlar her türlü araç, gereç afetzedelerin emrine sunulmuştur. Elektrik sıkıntısı yaşanan 35 köyden tedbiren kesintisi süren 12’si hariç diğerlerine elektrik verilmiştir. Su kesintisi olan mahalle sayısı 28’den 15’e düşürülmüştür.”

EVLERİ ZARARLAR GÖRENLERE YENİ KONUT

Tıpkı deprem ve sel felaketlerinde zarar görenlere yapıldığı gibi yangında evleri kullanılamaz hale gelen vatandaşlara da yeni konutlar inşa edilip verileceğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Milletimiz müsterih olsun, hiçbir vatandaşımızın mağdur olmasına müsaade etmeyecek, her türlü zararlarını karşılayacağız. Giden canlara rahmet dilemenin ötesinde bir şey yapamayız, ama yanan her şeyi yerine koyabiliriz. Anayasamızın 169’uncu maddesine göre yanan alanlar başka bir amaçla kullanılamaz ve tekrar ağaçlandırılır. Türkiye’nin orman varlığını artırmış bir yönetim olarak elbette yanan her yeri daha fazlasıyla tekrar ağaçlandırmak en başta gelen görevimizdir. Kardeşlerim, böyle dönemler ülke ve millet olarak birliğe, beraberliğe, kardeşliğe, dayanışmaya en çok ihtiyaç duyduğumuz zamanlardır” şeklinde konuştu.

UÇAK SAYISI 13’E ÇIKTI

Yangınların çoğunun kontrol altına alındığını da belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sadece üç gündeki yangınlar için 4 bin personel, 6 uçak, 45 helikopter, 1 insansız helikopter, 9 insansız hava aracı, 660 arazöz, 65 iş makinası, 117 itfaiye aracı, 31 ambulans görev yapmıştır. Son attığımız adımlarla bu 6 uçak 13 uçağa çıkarılmıştır. Bunların bazıları amfibik, bazıları da yüklü tankerlerdir. Ülkemizdeki ormanların yüzde 55’i yangına karşı hassas bölgelerde yer aldığı için bu mücadeleyi hassas bir şekilde yürütmek mecburiyetindeyiz. Bu amaçla orman teşkilatımızla ülke genelinde 4 bin 360 araç ve 21 binin üzerinde personel görev yapmaktadır” diye konuştu.

DÖRT ÜLKEDEN UÇAK

Uçak konusundaki sıkıntıların ana sebebinin uzun yıllardır bu görevi yürüten Türk Hava Kurumu’nun filosunu ve teknolojisini yenileyememiş olması olduğunu dile getiren Erdoğan, şunları söyledi:

“Buna rağmen 2021 yılında artık hurda görünümüne bürünen bu uçaklardan 3’ü ile 18 helikopter Türk Hava Kurumu ortaklığındaki bir şirketten kiralanmıştır. Ayrıca son yangınlarda çok işimize yarayan yeni teknolojiye sahip amfibik uçaklar ile yine gelişmiş helikopterlerimiz sayesinde yangınla mücadele filomuzdaki zafiyeti ortadan kaldırmaya çalıştık. Ukrayna, Rusya ve Azerbaycan’dan son anda İran’dan gelen uçaklarla sayımız fiilen artmıştır. Bilhassa İHA’lar yangınların hızla tespiti ve büyümeden kontrol altına alınması konusunda bize büyük imkanlar sağlamıştır. Bir dakikada 3 milyon hektarın üzerinde alanı tarayabilen İHA’lar sayesinde geçtiğimiz yıl 234 yangını büyümeden söndürmüştük. Elde edilen tecrübelere ve ihtiyaçlara göre orman yangınlarıyla mücadele filomuzu güçlendirmeye devam ediyoruz.”

‘FİTNE FAALİYETLERİNE İTİBAR EDİLMEMELİ’

Orman teşkilatımızın dünyanın en iyilerinden biri olarak kabul edildiğini de söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:

“Herkesi, gerektiğinde şehitler verme pahasına ormanlarımızı koruyan bu teşkilatımızın mücadelesine saygı duymaya davet ediyorum. Uluslararası kuruluşların değerlendirmelerine göre bölgemizde yangınlara en hızlı, en etkin müdahaleyi ve mücadeleyi yapan, en az zarar gören ülkeler arasında ilk sırada yer alıyor. Her dönemde olduğu gibi bugün de birileri milletin yüreğindeki yangını kendi kısır çekişmelerine meze yapmanın gayreti içine düşmüştür. Bu siyaset konusu yapılabilecek bir mesele değildir. Sosyal medya ve diğer medya mecralarında dolaşıma sokulan miadını doldurmuş hurda araç gereç görüntüleri üzerinden yürütülen fitne fesat bozgunculuk faaliyetlerine kimse itibar etmemelidir. Sadece yetkili mercilerin açıklamalarına lütfen kulak veriniz. Gün dayanışma ve el birliğiyle afetlerin üstesinden gelme günüdür. Yanan alanların yeniden ağaçlandırılmasına ilk yağmurlarla birlikte başlanacaktır.”

YANGINLARDA TERÖR ÖRGÜTÜ ŞÜPHESİ

Yangınlardaki sabotaj şüphelerine de dikkat çeken Erdoğan şunları söyledi:

“Bölgemizdeki ve diğer yerlerdeki yangınlar konusunda sabotaj şüpheleri herkes gibi bizi de rahatsız ediyor. Emniyetimiz, jandarmamız, istihbaratımız yangın çıkan yerlerdeki her türlü işareti, bilgiyi belgeyi değerlendirerek inşallah bu soru işaretlerini giderecektir. Şayet bu vatanı ateşe verecek kadar ülkemize ve milletimize ihanet içine girenler varsa onların yakasına yapışıp en ağır şekilde cezalandırılmalarını sağlamakta boynumuzun borcudur. Tabi terör örgütü elebaşılarının geçen yıl ormanları yakma talimatı vermesinin ardından ülkemizdeki orman yangını sayısının ve yanan alan büyüklüğünün yaklaşık iki katına çıktığını biliyoruz. Teröristleri nasıl dağlarda ve sınır ötesindeki inlerinde bitirmeye yaklaştıysak, şehirdeki uzantılarını da kazıyıp atmakta kararlıyız. Bir kez daha Rabbimden ülkemizi her türlü afetten korumasını niyaz ediyorum. Yangında hayatını kaybedenlere rahmet, yaralananlara şifalar diliyorum. Antalya’ya ve Türkiye’ye geçmiş olsun dileklerimi tekrarlıyorum. Buradan tüm vatandaşlarımıza ormanlarımızın korunması, tedbirsiz ateş yakılmaması, yakılan ateşlerin işi bittiğinde mutlaka tamamen söndürülmesi hususunda dikkatli olunmaya davet ediyorum.”

Erdoğan’a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantı çıkışında, Manavgat yangınında hayatını kaybeden Osman ve Şehri Kardaş çiftinin oğlu Hasan Kardaş ile görüşerek taziye dileklerini iletti. Daha sonra yangından etkilenen Kalemler Mahallesi’nde vatandaşla görüşüp incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Evrenseki Mahallesi’nde aracını durdurup, araç içinden vatandaşlarla sohbet etti. Erdoğan, Marmaris’e gitmek üzere bölgeden ayrıldı.

