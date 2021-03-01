Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: İşte normalleşme kararları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, düşük ve orta riskleri illerde kafe ve restoranların yüzde 50 kapasite ile hizmete geçeceğini belirterek, düşük ve orta riskli illerde hafta sonu yasaklarının da kalktığını belirtti. Akşam 21.00’dan sabah 05.00’a kadar olan yasak ise devam edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

“Bugün itibarıyla yeni kontrollü normalleşme sürecini başlatıyoruz. Salgının yayıldığı bir ortamda normalleşme adımlarını atmak mümkün değildir. Türkiye coğrafi alan ve nüfus itibarıyla büyük olduğu için adımlarımızı kademeli atmamız gerekiyor. Çeşitli kriterlere göre illerimiz sınıflandırıldı. 81 vilayetimiz düşük riskli mavi, orta riskli sarı, yüksek risk turuncu ve çok yüksek riskli kırmızı olarak illere ayrıldı. her hafta risk durumuna göre illerimiz değerlendirilecek. Normalleşme uygulamaları güncelelenecek. Sıkılaştırma veya gevşeme kararı iyileşme veya kötüleşmeye göre verilecek.

Salgın artık eğilimine girerse kısıtlamalar genişletilebilecek.

Buna göre; sokağa çıkma kısıtlaması, düşük ve orta riskli illerde tamamen, yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek. Akşam sokağa çıkma kısıtlaması ise sürecek.

Kamunun çalışma saatleri tüm Türkiye’de normale döndürülecek. Sokağa çıkma saatleri sınırlı olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için düzenleme düşük ve orta riskli illerde kaldırılıyor. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde artırılacak. Kafe ve restoranlar saa 07.00 ile 19.00 arası açılacak.

Düşük ve orta riskli illerde ilaveten ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde eğitim-öğretime başlanacaktır. Yüksek ve çok yüksek riskli illerimizde genel uygulamanın dışında sadece liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılacaktır.

Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, düşük ve orta riskli illerimizde 100 kişiyi, yüksek ve çok riskli bölgelerde 50 kişiyi geçmemek ve 1 saati aşmamak kaydıyla yapılabilecek.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

Corona virüs önlemlerinden bu yana 1 yıl geçti. Kapsamlı tedbirleri milletimizle paylaştık. Salgının yaygınlaştığı dönemde tedbirleri sıkılaştırdık, zayıfladığında adımları azalttık. Aldığımız tedbirlerden etkilenen kesimler için ilave destek paketleri uygulamaya geçirdik. Geliri bozulan insanlarımız oldu. Farklı yöntemlerle kendilerini desteklemeye çalıştık, çalışıyoruz. Kimi ülkelerde sağlık hizmetlerindeki eksik sebebiyle ortaya çıkan kaos ikliminin Türkiye’de oluşmasına izin vermedik. Türkiye herkesin takdir ettiği bir yerde durmaktadır. Finansal dalgalanmalara karşı devletimizin imkanlarını seferber ettik. Nüfusa göre aşılaşadam ilk 5’teyiz. Milletimiz devletin kasasındaki her kuruşun 84 milyonun ortak geleceğini güvence altına almak için kullanıldığından emin olsun.

Biz tüm samimiyetimizle Türkiye’yi ayağına vurulan darbe anayasasından kurtarmak olduğuna inanıyoruz. yeni ve sivil anayasa meselesini tüm platformlarda tartışmaya açarak herkesin katkısını almak için başlatıyoruz. Bugüne kadar yeni ve sivil bir anayasa hayalimize kavuşamadık. İnşallah bu kez buna kavuşacağız.

BÜYÜME RAKAMLARI

Küresel ekonomi zorlu bir dönemden geçiyor. Dünyada sadece bir seferde 90 milyondan fazla insanın aşırı yoksulluk sınırına düştüğü tahmin ediliyor. Türkiye böylesine zorlu bir süreci esnek politikalar sayesinde başarıyla yürüttü. Bugün açıklanan yüzde 1.8 olarak gerçekleşen 2020 büyüme oranı izlediğimiz politikaların başarısının en somut örneği. Bizim için önemli olan büyümenin toplumun tüm kesimlerine ulaşması ve istihdam oluşmasıdır. Enflasyon, faiz ve kuru kontrol altına almış istihdamını koruyan bir ekonomi şokları kolayca savuşturabilir. Fiyat istikrarının sağlanmasına, cari açıkla mücadeleye bunun için çok önem veriyoruz.

REFORM ÇALIŞMALARI

İnsan hakları eylem planımızla ekonomi alanında hayata geçireceğimiz reformların da hazırlıklarını yürüttük. Önceliklerimizi belirlerken tüm taraflarla bir araya geldik. İletilen tüm talepleri dinledik. Çözüm odaklı bir yaklaşımla üzerine gideceğimiz alanları belirledik. Çalışmalardan rahatsız olanlar da çıkabilir. Biz kısa mesafe koşucusu değil maraton koşucusuyuz. Kendi sınırlarımızı zorlarız. Önümüzdeki hafta açıklayacağmız reformları kararlılıkla uygulayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. 2021 bütçe açığı hedefimizi yüzde 4,3’ten yüzde 3,5’e indirdik. Mali disiplinden taviz vermemeye devam edeceğiz.”