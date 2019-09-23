İzmir'de oyuncu Şevket Çoruh, meslektaşı Murat Akkoyunlu ile birlikte sahnelediği tiyatro oyunundan sonra gittiği restoranın önünde köpeğe eziyet ettikleri iddiasıyla sözlü uyarıda bulunduğu bir gup tarafından saldırıya uğradı.
Bölgede gerçekleştirilen kazının başkanlığını yürüten Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Engin Beksaç, "Karşımıza çıkan yapı, Edirne'de Osmanlı su yollarının oluşumundan önce daha erken süreçlerde de ilginç bir dağıtım şebekesi olduğunu ortaya koydu" dedi.
Abdülkadir
Selvi, Hürriyet gazetesinde 20 Eylül 2019 tarihinde,
‘’Erdoğan kutuplaştırıcı
siyasetten kucaklayıcı siyasete geçiyor. Önceki gün yapılan
MKYK toplantısında da Erdoğan,
buna yönelik yeni işaretler...