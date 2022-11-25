Cumhurbaşkanı Erdoğan: 75 milyar dolarlık savunma projesi hacmine ulaştık 

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Gökçe KARAKÖSE – Erdi DEMİR / İSTANBUL, (DHA)- PAKİSTAN MİLGEM Projesi Üçüncü Gemi Denize İniş Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Savunma sanayi alanında Türkiye’yi dünyanın süper liginde ilk sıralarına taşıyana kadar durmayacak, mücadelemizi sürdüreceğiz. 2023 savunma sanayimizde pek çok ilki yaşayacağımız bir sene olacak. Savunma sanayi alanında ulaştığımız seviye sayesinde kimsenin icazetini arama gereği duymadan hamdolsun müdahil olduğumuz süreçleri kendi irademizle yönetme kabiliyetine sahibiz. 2002 yılında savunma projelerimizin bütçesi 5 buçuk milyar doları ancak bulurken bugün yaklaşık 60 milyar dolarlık ihale aşamasındakilerle birlikte 75 milyar dolarlık savunma projesi hacmine ulaştık” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tersane Komutanlığı’nda Pakistan MİLGEM Projesi kapsamında inşa edilen üçüncü geminin denize iniş, Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi Birinci Gemisi Blok Kızağa Koyma ve İkinci Gemisi Sac Kesim Töreni’ne katıldı. Törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve iki ülkeden çok sayıda isim katıldı.



‘PAKİSTANLI KARDEŞLERİMİZİN BİZLERE VERDİĞİ DESTEĞİ UNUTMADIK’

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmasına Şahbaz Şerif’e teşekkür ederek başladı.

Erdoğan, “Kardeş Pakistan’la savunma sanayi alanındaki ilişkilerimizi taçlandıran en önemli iş birliği projelerimiz arasında MİLGEM yer alıyor. Pakistanlı kardeşlerimizin kendi çektikleri sıkıntılara aldırmadan, bizlere verdiği desteği hiçbir zaman unutmadık. Pakistan Türk milletinin gönlünde her zaman müstesna bir konuma sahip olmuştur. Pakistan’ın önemli bir kısmını sular altında bırakan sel felaketi sonrasında ortaya çıkan görüntüler, 85 milyon olarak hepimizin yüreğini dağladı. Biz de kardeşlik hukukumuzun gereği olarak oluşturduğumuz hava köprüsüyle ve iyilik trenleriyle Pakistan halkı için elimizdeki imkanları seferber ettik. Pakistanlı kardeşlerimizin sel felaketinin yaralarını sarmaya başladıklarını görmekten memnuniyet duyuyoruz” dedi.



‘PAKİSTAN HALKININ ÇEKTİĞİ ACIYI VE BEDELLERİ GAYET İYİ BİLİYORUZ’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu sene Pakistan’la diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 75’inci yıl dönümünü idrak ediyoruz. Aramızdaki dayanışma iki ülkenin tarihiyle, dostluğuyla ve potansiyeliyle, stratejik bir perspektifle günden güne güçleniyor. Savunma Sanayi bu iş birliğinin önemli sac ayaklarından biridir. Pakistan, Türkiye gibi yakın coğrafyasında yaşanan istikrarsızlıklar nedeniyle çeşitli meydan okumalarla karşı karşıya bulunuyor. Pakistanlı kardeşlerimiz terör örgütlerinin saldırıları başta olmak üzere birçok tehditle aynı anda mücadele etmek zorunda kalıyor. Neredeyse 40 yıldır bölücü terörle mücadele eden bir ülke olarak Pakistan halkının çektiği acıyı ve ödediği bedelleri gayet iyi biliyoruz” ifadelerini kullandı.



‘TERÖRÜN HER TÜRLÜSÜNE KARŞI MÜCADELEMİZİ SINIRLARIMIZ İÇİNDE VE DIŞINDA SÜRDÜRECEĞİZ’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İstiklal Caddesi ve Karkamış’taki hain terör saldırıları sonrasında ülkemizde sergilediğiniz dayanışma için size ve Pakistan halkına teşekkür ediyorum. Terörün her türlüsüne karşı mücadelemizi sınırlarımız içinde ve dışında sürdüreceğimizin altını burada çizmek istiyorum. Kimin eteğine yapışırsa yapışsınlar, bu insanlık düşmanlarından döktükleri her damla kanın hesabını mutlaka misliyle soruyoruz ve soracağız. Diğer türlü ömürlerinin baharındayken bizden kopartılan öğretmenlerimizin, 5 yaşındaki masum çocukların mahşer gününde yüzlerine bakamayız. DEAŞ’la mücadele kisvesi altında bölücü terör örgütünün Suriye uzantısını silaha ve desteğe boğanların da bize sürekli sükûnet telkin etmek yerine hesaplarını buna göre yapmalarında fayda görüyoruz” diye konuştu.



‘BU KONUDA BİZE KİMSE DERS VEREMEZ’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Proje ürünü bir örgüt durumundaki DEAŞ’a karşı sahada göğüs göğüse çarpışan ve bu terör örgütünü bozguna uğratan tek NATO müttefiki olarak, bu konuda bize kimse ders veremez. Özellikle kendilerine yönelik en küçük bir saldırı olduğunda on binlerce kilometre öteden gelip ortalığı yıkanlar, sınırımızın hemen dibinde yuvalanan teröristlere karşı müsamaha göstermemizi bizden bekleyemez. Türkiye, terörü kaynağında yok etme stratejisini devam ettirmekte kararlıdır. Dahası Türkiye, son yıllarda gerçekleştirdiği atılımlarla bölgesinde önemli bir küresel aktör konumuna gelmiştir. Türkiye artık sadece kendisinden ibaret olmanın ötesinde, dostları ve kardeşleriyle çok daha büyük bir gücü ifade etmektedir. Hiç şüphesiz bu noktaya gelmemizde savunma sanayimizin çok önemli katkısı vardır” ifadelerini kullandı.

‘KİMSENİN İCAZETİNİ ARAMA GEREĞİ DUYMADAN SÜREÇLERİ YÖNETME KABİLİYETİNE SAHİBİZ’

Erdoğan, “Savunma sanayi alanında ulaştığımız seviye sayesinde kimsenin icazetini arama gereği duymadan hamdolsun müdahil olduğumuz süreçleri kendi irademizle yönetme kabiliyetine sahibiz. Rakamlara baktığımızda 2002 yılında sadece 62 savunma projesi yürütürken bugün bu sayının 750’yi geçtiğini görüyoruz. 2002 yılında savunma projelerimizin bütçesi 5 buçuk milyar doları ancak bulurken bugün yaklaşık 60 milyar dolarlık ihale aşamasındakilerle birlikte 75 milyar dolarlık savunma projesi hacmine ulaştık. 248 milyon dolar olan yıllık ihracatımız da yılsonu itibariyle inşallah 4 milyar dolar seviyesini yakalamış olacaktır. Silah ve mühimmatlardan füzelere, insansız hava, kara, deniz araçlarından helikopterlere ve gemilere kadar çok geniş bir yelpazede ihtiyacımız olan sistemleri yerli ve milli olarak tasarlıyor, üretiyor ve geliştiriyoruz” dedi.



‘SAVAŞ GEMİSİNİ MİLLİ İMKANLARLA TASARLAYAN 10 ÜLKE ARASINDA YER ALIYORUZ’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dünyada savaş gemisini milli imkanlarla tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülke arasında yer alıyoruz. Hem askeri hem de özel tersanelerimizde tasarlanan geliştirilen ve üretilen deniz platformlarımızla gerçekten gurur duyuyoruz. MİLGEM Projemiz kapsamında ürettiğimiz en ileri donanımlara sahip savaş gemileri, dünya çapında rekabet gücüne sahiptir. Bugüne kadar ada sınıfı 4 korvetimizi devreye aldık. Amfibi gemilerimiz Sancaktar ve Bayraktar, Deniz Kuvvetlerimizin hizmetinde görevlerine devam ediyorlar. Türkiye’nin ilk istihbarat gemisi UFUK’u bu sene içinde hizmete soktuk. Yeni tip deniz altılarımızdan Hızır Reis’in havuza çekimi ve Selman Reis’in ilk kaynak törenini de sene içinde gerçekleştirdik. Ulak, Salvo, Sancar, Mir, Albatrosgibi projelerle, insansız deniz araçlarımızı donanmamıza kazandırma çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.

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‘2023 SAVUNMA SANAYİMİZDE PEKÇOK İLKİ YAŞAYACAĞIMIZ BİR SENE OLACAK’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “2023 savunma sanayimizde pek çok ilki yaşayacağımız bir sene olacak. Muharip insansız savaş uçağımız Kızılelma üretim hattına girdi. 2023’te ilk uçuşunu yapacak. Gelecek sene milli muharip uçağımızı hangardan çıkaracağız. Uzun menzilli hava savunma sistemlerimiz, siper, Bozdoğan ve Gökdoğan’ın ilk teslimatlarını 2023’te yapacağız. İnsansız kara ve deniz araçları, milli deniz altı, yapay zeka, robotik gibi çeşitli alanlarda başlattığımız projeleri de süratle neticelendireceğiz. Savunma sanayi alanında Türkiye’yi dünyanın süper liginde ilk sıralarına taşıyana kadar durmayacak, mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

‘ORTAKLIĞIMIZI GELİŞTİRMEK KONUSUNDA GEREKLİ MÜŞTEREK İRADEYE SAHİBİZ’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye olarak bu sistemlerin birçoğunu kendimiz üretmek ve kullanmakla kalmıyor, Pakistan gibi dost ve kardeş ülkelerle de paylaşıyoruz. Kardeş Pakistan’ın savunma alt yapısının güçlendirilmesi için her türlü alt yapıyı veriyoruz. Bu anlayışla imzalarını 2018’de attığımız Pakistan MİLGEM korvet projesiyle savunma sanayi iş birliğimizde önemli bir merhaleyi geçmiş olduk. Pakistan Deniz Kuvvetleri için 4 adet MİLGEM sınıfı korvet inşa etmek üzere başlattığımız projede gemilerin yapım aşamaları, birer birer tamamlanıyor. Bu gemilerin ikisi ülkemizde, ikisi Pakistan’da inşa ediliyor. Korvetlerde kullanılacak ilave teknoloji ve teçhizatlar da yine Türk savunma sanayi ürünleri arasından seçiliyor. Dördüncü ve son gemimizi de Allah’ın izniyle Pakistanlı kardeşlerimize 2025’in şubat ayında teslim etmeyi planlıyoruz. Savunma sanayi alanındaki ortaklığımızı geliştirmek konusunda gerekli müşterek iradeye sahibiz” ifadelerini kullandı. (DHA)

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