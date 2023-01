Cumhurbaşkanı Erdoğan: 6’lı masadaki vesayetin adı, siyasi vesayet (4)

- Reklam -

427 KONUTUN ANAHTAR TESLİMİNİ YAPTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya’nın Manavgat ilçesinde yangın afeti sonrası yaptırılan köy konutları anahtar teslim törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Manavgat ziyaretinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tarım ve Ormanı Bakanı Vahit Kirişci, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Antalya milletvekilleri eşlik etti. Manavgat’ta 28 Temmuz 2021’de başlayıp, 10’uncu gününde söndürülen Türkiye Cumhuriyeti’nin ‘en büyük orman yangını’ olarak tarihe geçen büyük Manavgat yangınında zarar gören bölgelerde yapımı tamamlanan evleri ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yıkılarak yerlerine TOKİ tarafından AFAD’ın koordinasyonunda deprem ve yangına dayanaklı malzemeden inşa edilen 2 köy konağı ve şadırvan ile 427 konutun anahtarını hak sahiplerine teslim etti.

‘AK PARTİ VERİLEN SÖZLERİ YERİNE GETİREN İKTİDARDIR’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törendeki konuşmasına Antalya’da dolu dolu bir gün geçirdiklerini söyleyerek, başladı. 90 bin kişinin Kepez’deki mitinge katıldığını söyleyen Erdoğan, Kumluca’da ise yol kenarlarında bulunan vatandaşlar haricinde ise 12 bin kişinin olduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Manavgat da bu saatte tıklım tıklım. Söz verdiğimiz köy konutlarından bir kısmının anahtar teslim töreni vesilesiyle bir aradayız. Evlerin güzelliğini görüyorsunuz. Söz verdik ve sözlerimizi yerine getirdik. Bundan mutluyuz. Çünkü AK Parti iktidarı verilen sözleri yerine getiren iktidardır” dedi.

‘TOPLAMDA 300 MİLYON LİRAYI BULAN BU DESTEKLER’

2021 yazında yangında hayatını kaybeden 8 vatandaşa Allah’tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu yangın Manavgat, Alanya, Gündoğmuş ve Akseki ilçelerimizin 59 mahallesinde 11 gün süreyle etkili olmuştur. Türkiye Afet Müdahale Planı’nı devreye sokarak devletimizin tüm imkanlarıyla müdahale ettiğimiz bu afet 61 bin 500 dekar ormanımızla birlikte adeta ciğerlerimizi de yakmıştır. Söndürme çalışmalarını 8 binin üzerinde personel, 40 hava aracı, 2 bin kara aracıyla yürüttüğümüz bu yangının ardından hemen vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya başlamıştık. Evleri, eşyaları, iş yerlerini ve araçları zarar gören vatandaşlarımıza 53 milyon, tarım alanları ve hayvanları zarar gören çiftçilerimize 213 milyon, enkaz kaldırma işlemleri için de ilgili birimlerimize 25 milyon lira nakdi ödeme yapmıştık. Toplamda 300 milyon lirayı bulan bu desteklerin yanı sıra hayırsever vatandaşlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımız da 56 milyon liralık bir katkıyla vatandaşlarımızın yanında yer almıştır. Hasar tespitinin ardından 666 vatandaşımıza AFAD’dan, 234 vatandaşımıza kentsel dönüşümden, hak sahibi olarak konut inşasına karar verdik. Bu 900 konutun yanı sıra 4 köy konağının ve 1 caminin de inşasına başlamıştık. Bölgenin mimarisine uygun olarak tek ve iki katlı olarak inşa ettiğimiz bu evlerden yapımı tamamlanan 427’sinin anahtarlarını sahiplerine teslim ediyoruz” diye konuştu.

MALİYETİ ÜZERİNDEN YÜZDE 66 İNDİRİM, 2 YILI ÖDEMESİZ, 18 YIL VADE

Evrenseki, Kalemler ve Kepezbeleni köy konaklarının bitmek üzere olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Kalan konutları ve diğer yapıtları kısa sürede tamamlıyoruz. Yapılan konutlar, tasarımıyla, malzemesiyle, çevresiyle her vatandaşımızın sahip olmak isteyeceği güzellikte işlerdir. Ülkemizde gerçekleştirmek istediğimiz mimari zihniyet değişimimizin birer örneği olarak gördüğüm bu projeleri tüm şehirlerimize yaygınlaştırmamız gerekiyor. Bu konutları hangi şartlarda hak sahiplerine vereceğimizin müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum. İnşa ettiğimiz 900 afet köy konutunu maliyeti üzerinden yüzde 66 indirimle 2 yılı ödemesiz, 18 yıl vadeyle sahiplerine vereceğiz. Ahırlı ve ahırsız tiplerine göre büyüklükleri 93 metrekareyle, 280 metrekare arasında değişen konutların aylık ödemesi 2 bin 50 lira ile 3 bin 700 arasındadır. Toplam ödeme küçük tiplerde 445 bin lira, ahırlı tiplerde 797 bin lira olacaktır. Hak sahibi vatandaşımıza hayırlı olmasını diliyorum.”

‘YARALARIN SARILMASINI BİRKAÇ AYDA BİTİRİYORUZ’

Yaraların sarılmasını birkaç ayda, yıkılanların yerine yenisinin yapılmasını 1 yıl gibi bir sürede bitirdiklerine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dünyada böylesine hızlı bir afet yönetimi gerçekleştirebilen başka bir örnek yok. Bırakınız yıkılanın yerine bir yılda yenisini yapmayı, enkazı bile kaldıramayan ülkeler biliyoruz. Yaşanan her kriz, her afet Türkiye’nin yönetim kapasitesini ve kabiliyetini sadece kendimize tüm dünyaya ispatlıyor. Bize düşen görev tedbiri almak, hazırlığımızı yapmak, başımıza geldiğinde en hızlı şekilde çözümüne bakmaktır. Yaptığımız iş milletin olanı, millete vermekten ibarettir. Eskiden milletin olanı vesayetle, darbeyle, sinsi ayak oyunuyla kendi insanımıza değil, emperyalistlerin doymak bilmez ihtiraslarına kurban ettikleri için felaketlerde boynumuz bükük kalıyorduk. Tarihte 1939 Erzincan depreminde insanlarımız aylarca yıkıntıların altından çıkamamıştı. 1999 depreminde devletin günlerce haftalarca ulaşamadığı yerler olduğunu biliyoruz. Kurduğumuz sistem sayesinde son dönemde yaşanan hiçbir felakette insanlarımızdan, ‘nerede bu devlet’ feryadı duymadık. Tam tersine hafızalarda sadece her felaketin ardından kendine sahip çıkan devletine duana eden insanların görüntüsü var. Türkiye’yi bu seviyenin gerisine asla düşürmeyecek, teknolojinin verdiği imkanlarla hem alt yapımızı güçlendirmeye hem afet müdahale sitemimizi geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

‘YANAN ALANLARI HIZLA TEKRAR CANLANDIRACAK PROJELERİ HAYATA GEÇİRDİK’

İnsanların yarasını saran ve kayıplarını telafi ederken tabiatı da ihmal etmediklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Dünyaya örnek olan bir çalışmayla, yanan alanları hızla tekrar canlandıracak projeleri hayata geçirdik. Biliyorsunuz her yangında olduğu gibi Manavgat yangınında da birileri çıktı. Ormanın inşaat yapılmak için bilerek yakıldığını veya yanan alanların bu amaçla kullanılacağını iddia etti. Bu iftirayı, bu yalanı, bu fitneyi ısrarla milletimizin kulağına ve gönlüne sokmaya çalışanlara en güzeli cevabı gerçekleştirdiğimiz ekolojik restorasyonla verdik. Yangında zarar gören 60 bin hektar alanın 30 bin 500 hektar alanında tabi gençleştirme, 14 bin 400 hektarında suni gençleştirme, 467 hektarında endüstriyel plantasyon projesi uygulandı. Kalan 14 bin 500 hektarın üzerindeki kısmı da tabiat koruma alanı olarak ayırdık. Gençleştirme alanlarımızda çalışmalarımız neredeyse bitmek üzeredir. Geçtiğimiz sonbahar ve ilkbahar aylarında 135 bin kilo kızılçam, 2 bin 320 kilo karaçam, 6 bin 200 kilo sedir tohumunu bu alanlarda toprakla buluşturduk. Suni gençleştirme ve plantasyon alanlarındaki çalışmalarda da sona gelindi. Burada dozer ve ekskavatörlerle 5 bin 200 hektara yakın alanda toprağı işleyerek fidan dikimi, 5 bin 670 hektar alanda da tohum ekimi yaptık. Gelecek yıllarda da ortaya çıkacak ihtiyacı da göz önünde bulundurarak sınır hatlarına ve yol kenarlarına yangına dayanıklı 95 bin adet harnup, 89 bin adet servi, 70 bin adet zakkum, 42 bin adet de çeşitli türde ağaç fidanı diktik. Toplamda 2 milyon 750 bin fidanı toprakla buluşturarak yangından zarar gören alanların yüzde 90’ındaki çalışmaları bitirdik. Kalan kısımları da inşallah bitireceğiz” dedi.

‘SORGUN MİLLET BAHÇESİ MÜJEDESİ’

Manavgatlılara müjde de veren Recep Tayyip Erdoğan, “Sorgun bölgesindeki 2 milyon 800 bin metrekarelik alanı millet bahçesi olarak düzenleyerek Manavgatlıların hizmetine sunma kararı aldık. Manavgat’ımıza Türkbeleni Millet Bahçesi’ni zaten kazandırmıştık. Antalya’mızın diğer ilçelerinde yapımı devam eden 5 millet bahçemize bugün Sorgun Millet Bahçesi’ni de dahil ediyoruz. Ülkemizin en eski turizm bölgelerinden olan Manavgat’ı yeni yatırım ve desteklerle çok daha iyi seviyelere çıkartmakta kararlıyız. Aynı zamanda Manavgat’ın da projesi olan Antalya-Alanya otobanı bunlardan biridir. Yapımını Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın üstlendiği 2 yeni atık su tesisiyle 2050 yılına kadar denizlerimizin temizliğini garanti altına alıyoruz. Antalya Havalimanı’nın 80 milyona çıkacak kapasitesinden Manavgat da istifade edecektir. İç Anadolu’yu Manavgat’a bağlayan bölünmüş yol projemizdeki her gelişme doğrudan ilçemize katkı sağlıyor. İnşallah Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yılı coşkusunu hep beraber yaşayacağımız 2023’ü Türkiye yüzyılının da başlangıcı haline yine beraber getireceğiz” diye konuştu.

Konuşmanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve protokol üyeleri Kalemler Mahallesi’nde yapılan konutlarda 14 kişiye temsili olarak anahtar teslimi yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra kentteki son programında ise ‘Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda’ mottosuyla Antalya Dokumapark Modern Sanatlar Galerisi’nde gerçekleştirilecek olan ‘Antalya Kadın Buluşması’ adlı etkinliğe katılmak üzere Manavgat’tan ayrıldı. (DHA)

