Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 Cumhur İttifakı için yeni bir zafer yılı olacaktır (2)

Yazar
-
0
0

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU DİREKSİYONA GEÇTİ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, açılış töreninin ardından makam aracının direksiyonuna geçerek Kuzey Marmara Otoyolu’nu kullanarak İstanbul’a doğru yola çıktı.

FOTOĞRAFLI

İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri