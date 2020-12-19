Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 Cumhur İttifakı için yeni bir zafer yılı olacaktır (2)

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU DİREKSİYONA GEÇTİ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, açılış töreninin ardından makam aracının direksiyonuna geçerek Kuzey Marmara Otoyolu’nu kullanarak İstanbul’a doğru yola çıktı.
Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın), (DHA)-PANDEMİ sürecinde koronavirüs vakası görülmeyen Bartın'ın Amasra ilçesine bağlı Aliobası köyünde, maden işçisinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Maden işçisi, test sonuçları pozitif çıkan eşi, annesi...
Burak EMEK- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde İzzet Çelebi (71), 18 yıl önce vekalet verdiği kayınbiraderi A.K.'nin 765 dönümlük arazisini kendi çocuklarına 15 yıllığına...