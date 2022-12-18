Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupasında Şampiyon olan Arjantin’i tebrik etti

- Reklam -

ANKARA, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası’nda Fransa’yı mağlup ederek şampiyon olan Arjantin’i tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası Finalinde Fransa’yı normal süresi 2-2 ve uzatmaları 3-3 biten maçta penaltılarla 4-2 mağlup ederek şampiyon olan Arjantin için tebrik mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Tarihin en çekişmeli final maçlarından birinin ardından 2022 FIFA Dünya Kupası Şampiyonu olan Arjantin’i ve tüm Arjantinlileri en içten dileklerimle tebrik ediyorum.” (DHA)

(FOTOĞRAFLI)

- Reklam -