Cumhurbaşkanı adayı Ünver Ankaralılar ile buluştu

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Ankara Kulübü Derneği Türk Sanat Müziği Korosu tarafından Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen Türk Sanat müziği konserine katılan Cumhurbaşkanı Adayı Doç. Dr. Halil Murat Ünver, Ankaralılar ile sohbet etti.

Seğmenlik geleneğine ve Ankara Kültürüne büyük katkılarından ötürü Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özaslanı ve yönetim kadrosunu canı gönülden tebrik ettiğini belirten Ünver şunları söyledi : Gerek Sayın Başkan Metin Özaslan gerek değerli dostum koro şefi Tanzer Kartal beyefendiler çok güzel bir etkinliğe imza attılar. Seğmenlerimizin ve bacıerenlerimizin gösterileriyle başlayan bu muhteşem konserde Türk Sanat Müziği’nin en güzel örneklerini dinleme fırsatını bulduk. Emeği geçen herkesi kutlarken Ankaralı hemşehrilerimle biraraya gelmenin mutluluğunu yaşadığımı belirtmek isterim. Ülkemizin güzel ve aydınlık geleceğini Ankaralı hemşehrilerimle birlikte inşa edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya geldiği tarih olan 27 Aralık 1919 ruhunu taşıyan Ankaralılar benim için çok kıymetlidir.