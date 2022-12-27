CUMHUR İTTİFAKI KAHRAMANKAZAN’DA BULUŞTU

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Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un seçim vaatleri arasında yer alan merkez mahallelere kültür evleri projesinin üçüncüsü olan “Alparslan Türkeş Mahalle Kültür Evi” açılışı Cumhur İttifakı’nı bir araya getirdi. Törende Cumhur İttifakı, Kahramankazan’dan tüm Türkiye’ye birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Başkan Oğuz, Kahramankazan’da üreten, öncü, örnek ve kent belediyeciliğini sürdürmek, ilçeye güzel eserler bırakmak için omuz omuza canla başla çalıştıklarını ifade etti. Oğuz, “2019 senesinde Bismillah diyerek yola çıktık. Yanına gittiğimizde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bize ‘Kahramankazan’dan güzel haber bekliyorum’ dedi. Biz de o şuurla, o istikamette Kahramankazanımızdan hep güzel haberler vermek istiyoruz. Kahramankazan vefalı bir ilçedir. Vefamızı göstermek için tarihimize damga vurmuş büyüklerimizin isimlerini parklarımıza, kültür evlerimize veriyoruz” diyerek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Yoğun bir katılım ve coşkuyla başlayan törene, MHP Genel Başkan Yardımcıları Yaşar Yıldırım ve Sadir Durmaz, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Fatih Ünal ve vatandaşlar katıldı.

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CUMHUR İTTİFAKI KAHRAMANKAZAN’DA KURULDU

Açılış programı Mehter takımı ve Seymen ekibi gösterilerinin ardından protokol konuşmalarıyla devam etti. Törende söz alan MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım’ın şu sözleri günü adeta özetledi. Yıldırım, “Bu ittifakta vefa var, dostluk var, samimiyet var, dürüstlük var, kardeşlik var. Allah Serhat Başkandan razı olsun. Bu bir vefa örneğidir, biz bunu unutmayız. Cumhur İttifakı nerede kuruldu, Kahramankazan’da kuruldu” diye konuştu.

Tören daha sonra tüm protokolün sahnede kurdele kesmesiyle devam etti. Protokol ve misafirler daha sonra kültür evini gezerek buradaki el işi ürünleri inceledi. Konuklar daha sonra kursiyerlerin yaptığı resim sergisini ziyaret etti. Açılış töreni son olarak çekilen toplu hatıra fotoğrafı ile sona erdi.