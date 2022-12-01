Çukurova’nın Sultanları, ligde uzun yıllar kalıcı olmak istiyor

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Yusuf KANTARLI/ADANA,(DHA)-

SULTANLAR Ligi’nde mücadele eden Çukurova Belediyesi Adana Demirspor Kulübü Voleybol Takımı Başantrenörü Mustafa Umut Uysal, “İlk hedefimiz uzun yıllar bu ligde kalıcı olmak” dedi.

‘Sultanlar Ligi’nde 8 maçta 5 galibiyet alan Çukurova Belediyesi Adana Demirspor Kulübü Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Mustafa Umut Uysal ve Genel Menajer Tuğba Keçeli, Türkiye Spor Yazarları Derneği Nihat Geven Tesisleri’nde basın toplantısı düzenledi.

‘İSTEDİĞİMİZ YERDEYİZ’

Düzenlenen toplantıda basın mensuplarının soruları yanıtlayan Mustafa Umut Uysal, 8 maçta 5 galibiyet aldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Uysal, cumartesi günü Fenerbahçe maçının önemine değinerek, “Kendimizce belirlemiş olduğumuz hedef maçlarımızı kazanmak bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Genel olarak baktığımız zaman şuanda hem bulunduğumuz pozisyon ve galibiyet anlamında istediğimiz yerdeyiz. Çünkü ligde galibiyet esas, o yüzden de ne kadar galibiyet fazla olursa o kadar yukarıda oluyoruz. İlk hedefimiz uzun yıllar bu ligde kalıcı olmak. Kurduğumuz takım itibariyle de bu sene play-off ortamında olmayı çok istiyoruz. Bütün çalışmalarımızda ona göre yapıyoruz” dedi.

‘BU TAKIM HALKIN TAKIMI’

Genel Menajer Tuğçe Keçeli ise, ”Adana halkımız o kadar büyük bir teveccüh gösterdi ki bu kadarını beklemiyordum. Saatine bakmadan, gününe bakmadan, bizi asla yalnız bırakmadılar. Vatandaşlarımız takım ayırmadan ‘Bu önemli maç, bu küçük maç’ demiyorlar. Taraftarlarımız bir saniye susmadan kaç saat sürecekse oradalar. Bu gerçekten şükredilmesi, şükran duyulması gereken bir şey diye düşünüyoruz. Bu takım halkın takımı” ifadelerini kullandı.

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