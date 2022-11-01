Çukurova Belediyesi Adana Demirspor – PTT Spor: 3-0

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ADANA,(DHA)-

SALON: ASKİ Atatürk

HAKEMLER: Ozan Çağı Sarıkaya, Kadir Girente

ÇUKUROVA BELEDİYESİ ADS: Angela, Olesia, Ceren Nur, Selin, Lucia, Duygu, Alara (L), Pınar (L), Güldeniz, Ceren Baysal, Olena

PTT: Eva, Mislina, Merve, Bianka, Cemre, Büşra, Melisa (L), Mısra (L), Elif (L), Ezgi, Sedef Naz

SETLER: (25-15), (25-22), (25-17)

SÜRE: 74 dakika (20, 28, 26)

Misli.com Sultanlar Ligi ilk hafta karşılaşmasında Çukurova Belediyesi Adana Demirspor ile Ankara temsilcisi PTT Spor Kulübü karşı karşıya geldi. ASKİ Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Çukurova Belediyesi Adana Demirspor 3-0 kazandı.

Karşılaşmayı Çukurova Belediye Başkanı ve Çukurova Belediyesi Adana Demirspor Onursal Başkanı Soner Çetin ve Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak birlikte izledi.

İlk maçını set vermeden kazanan Çukurova Belediyesi Adana Demirspor 2’nci hafta karşılaşmasında 6 Kasım’da Galatasaray’a konuk olacak.

(FOTOĞRAFLI)