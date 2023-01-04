Mustafa ERCAN – Soner AYDIN / MERSİN, (DHA)
SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Paulina Gajdosz, Natasa Dragojevic, Dimitrios Zacharis
ÇUKUROVA BASKETBOL KULÜBÜ (ÇBK) MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Asena Yalçın 3, Gökşen Fitik 3, Sinem Ataş 5, Gray 19, Hollingswort 10, Hayes 17, January 7, Bonner 21, Esra Ural Topuz.
PERFUMİRES AVENİDA: Rodriguez 6, Cazoria 9, Dominguez 1, Gulbe 2, Crvendakic 10, Onyenwere 12, Vilaro, Carleton 13, Fasoula 22, Reisingerova 5.
1’İNCİ PERİYOT: 20-12
İLK YARI: 45-41
3’ÜNCÜ PERİYOT: 64-62
5 FAUL: January (Çukurova Basketbol Kulübü Mersin Yenişehir Belediyesi),
FIBA Kadınlar EuroLeague B Grubu 8’inci haftasında Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, konuk ettiği Perfumerias Avenida’yı 85-80 yendi. (DHA)
(FOTOĞRAFLI)
Çukurova Basketbol Kulübü Mersin Yenişehir Belediyesi – Perfumerias Avenida: 85-80
Mustafa ERCAN – Soner AYDIN / MERSİN, (DHA)