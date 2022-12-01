Çukurova Basketbol Kulübü – Çankaya Üniversitesi: 77-75

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Mustafa ERCAN – Soner AYDIN / MERSİN, (DHA)
SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Ahmet Tatlıcı, Mehmet Burak Anlatıcı, Fatma Öztürk
ÇUKUROVA BASKETBOL KULÜBÜ (ÇBK) MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Asena Yalçın, Gamze Takmaz, Gökşen Fitik 4, Sinem Ataş 6, Hayes 30, Monika 12, Esra Ural Topuz 4, Jones 21,
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ: İdil Türk 10, White 3, Gülse Uğur 9, Melike Yalçınkaya 6, Gizem Tüzün, Melike Tuğba Oral 3, Egbo 16, Nilay Aydoğan, Harris 28
1’İNCİ PERİYOT: 22-11
İLK YARI: 41-37
3’ÜNCÜ PERİYOT: 66-61
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 8’inci haftasında Çukurova Basketbol Kulübü, konuk ettiği Çankaya Üniversitesi’ni 77-75 yendi. (DHA)
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