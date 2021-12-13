Çukurova Basketbol, İspanya’ya gidiyor

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA) – FIBA Kadınlar Avrupa Kupası (EuroCup Women) son 32 turunun ilk maçında deplasmanda Lointek Gernika ile karşılaşacak olan Çukurova Basketbol (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi hazırlıklarını tamamladı. Turuncu-lacivertli ekip yarın özel uçakla İspanya’ya gidecek.

Mersin temsilcisi, tesislerde Başantrenör Aziz Akkaya nezaretinde gerçekleştirilen antrenmanda tam kadro yer aldı. Turnike ve şut atarak ısınan basketbolcular, daha sonra Gernika maçında uygulanması planlanan taktiksel varyasyonları çalıştı. İdmanı zaman zaman durduran Akkaya, oyuncularına pozisyonlara ilişkin uyarılarda bulunurken, teknik ekibin gösterilen performanstan memnun oldukları görüldü.

“OYUNCULARIMA GÜVENİYORUM”

Gernika karşılaşmasının önemini vurgulayan Akkaya, “Hedefleri olan bir takımız. Her maçımıza kazanmak için çıkacağız. Telafisi olmayan maçlardan bir tanesini oynayacağız. Elde edebileceğimiz en iyi sonuçla evimize dönmek istiyoruz. Bunu başaracak güce ve yeteneğe sahibiz. Oyuncularıma güveniyorum” dedi.

“TEK AMACIMIZ KUPAYI MERSİN’E GETİRMEK”

Galibiyet adına her şeyi yapacaklarını aktaran ÇBK’nın yıldız isimlerinden Tiffany Hayes ise, “Rakibimizi iyi analiz ettik ve çalışmalarımızı tamamladık. Tek amacımız kupayı Mersin’e getirmek. Bu nedenle son 32 turundaki ilk maçımızı kazanıp avantaj elde etmek istiyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız” diye konuştu.

Turnuvada şampiyonluğun en büyük adayları arasında gösterilen Çukurova Basketbol, yarın özel uçakla İspanya’ya gidecek. Çarşamba günü TSİ 22.00’de başlayacak olan müsabaka, YouTube/FIBA üzerinden naklen yayınlanacak.

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