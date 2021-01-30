Çubuk’ta 19.959 m² tarla icradan satılacak

Çubuk İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile Çubuk’ta bulunan 19.959 m² tarla satışa sunuldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle gerçekleştirilecek.

Adı geçen tarla hakkında ilan metninde şu bilgilere yer verilirken: “Ankara ili , Çubuk ilçesi, Sığırlı hacı Mahallesi, 119 ada, 53 parsel, Kemer mevkii, 19959,64 m² yüz ölçümlü tarla vasıfla taşınmaz satışa çıkartılmıştır. satışa konu taşınmazın bulunduğu parselin kadastro yoluna cephesi vardır, %5-10 oranında meyilli olup, üzerinde herhangi bir müştemilat bulunmamaktadır, toprak yapısı kuru olup, parsel üzerinde tarımsal faaliyet yapılabilir, parsel sığırlıhacı mahallesine 1.3 km, çubuk ilçe merkezine ise 7.2 km mesafede olduğu bilirkişi raporunda belirtilmiştir.”

Tarlanın satışı için 1.Satış Günü 17 Mart 2021 günü, 2. Satış Günü ise 21 Nisan 2021‘de gerçekleştirileceği duyuruldu.

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