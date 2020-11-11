Çubuk ve Akyurt’ta hizmet veren ÖTA’larda Ankarakart dönemi

Ankara’nın çevre ilçelerine ulaşım hizmeti veren Özel Toplu Taşıma Araçlarında (ÖTA) ANKARAKART sistemi yaygınlaşıyor. Çubuk ve Akyurt ilçelerinde hizmet veren Özel Halk Otobüslerinden (ÖHO) sonra ilk olarak iki ilçede 11 Kasım 2020’den itibaren Özel Toplu Taşıma Araçlarında (ÖTA) da ANKARAKART kullanımı başladı.

Başkent’te EGO’ya ait toplu taşıma araçlarında elektronik ücret toplama sistemi olarak kullanılan ANKARAKART uygulaması kent genelinde giderek yaygınlaşıyor.

Ankara’da Özel Halk Otobüslerinin (ÖHO) Eylül 2019 tarihinden itibaren validatör sistemine dahil edilerek ANKARAKART kullanımına geçmesinin ardından çevre ilçelere taşıma hizmeti veren Özel Toplu Taşıma Araçları (ÖTA) da elektronik ücret toplama sistemine dahil edilmeye başlandı. Bu kapsamda ilk olarak Çubuk ve Akyurt ilçelerinde hizmet veren ÖTA’larda da 11 Kasım 2020 tarihinden itibaren ANKARAKART dönemi başladı.

487-3 ÇUBUK-ANKARA VE 488-3 AKYURT-ANKARA HATTINDA

Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Genel Kurulunun 9 Eylül tarihli toplantısında, 487-3 Çubuk-Ankara ve 488-3 Akyurt-Ankara ÖTA’larında ANKARAKART uygulamasına geçilmesi kararlaştırıldı.

Yapılan hazırlıkların ardından validatör sistemine dahil edilen Çubuk’ta 59, Akyurt’ta ise 37 ÖTA olmak üzere toplam 96 ÖTA elektronik ücret toplama sistemine dahil edilmiş oldu.

UZAK İLÇELERDE DE TEK KARTLA ULAŞIM KOLAYLIĞI

Uygulamanın hayata geçmesiyle birlikte uzak ilçelerde yaşayan vatandaşlar da tek kart ile EGO Genel Müdürlüğü denetimindeki Özel Toplu Taşıma Araçlarında seyahat etme imkanına kavuştu.

UKOME tarafından ayrıca 487-3 Çubuk-Ankara ve 488-3 Akyurt-Ankara otobüslerinin güzergahları da 487 Çubuk-Ulus-Sıhhiye ve 488 Akyurt-Ulus-Sıhhiye EGO otobüs güzergahlarıyla birleştirilerek, birebir aynı hale getirildi.

EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “İlerleyen süreçte Ankara ili mücavir alanı genelindeki tüm çevre ilçe ÖTA’larının aşamalı olarak ANKARAKART sistemine dâhil edilerek, tek bir sistem üzerinden ücret toplanması planlanmaktadır. Böylece vatandaşlarımız tek bir kart ile EGO Genel Müdürlüğünün gerek uhdesinde gerekse denetiminde bulunan tüm toplu taşıma araçlarından istifade edebileceklerdir” ifadelerine yer verildi.