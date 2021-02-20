Çubuk Çayı’nın beton yatağına düşen kişi öldü

Burak TEKİN- Caner ÜNVER/ ANKARA (DHA)- ANKARA’da, Çubuk Çayı üzerindeki köprüden çayın beton yatağına düşen Mustafa K. (41), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Keçiören ilçesi Etlik Caddesi üzerinde bulunan Çubuk Çayı’nda meydana geldi. Çayın üzerindeki köprüden geçen vatandaşlar, alt taraftaki beton zeminde hareketsiz yatan bir kişiyi görüp, 112 Acil’e ihbarda bulundu. Bölgeye kısa sürede sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye merdiveni ile çayın yatağına inen ekipler, yaptıkları kontrolde yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. İsminin Mustafa K. olduğu öğrenilen kişinin cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polisin soruşturması sürüyor.

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