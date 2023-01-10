CSO ADA ANKARA’DA ODA MÜZİĞİ VE RESİTAL SERİSİ İLE YILDIZLAR GEÇİDİ

- Reklam -

Dünyanın en önde gelen konser salonlarında sahne alan, solo kariyerlerinin yanı sıra oda müziği alanında da dünyaca ünlü isimlerle konserler veren sanatçılar CSO ADA ANKARA’nın Oda Müziği ve Resitaller serisinde müzikseverler ile buluşacak.

Mojca Erdmann ve Xavier de Maistre ile Romantik Tınılar

Almanya’nın uluslararası sahnelerdeki en başarılı seslerinden yıldız soprano Mojca Erdmann, CSO ADA ANKARA’nın “Misafir Yerleşik Sanatçısı” olarak ikinci konserini vermek üzere arpın efsane ismi Xavier de Maistre ile birlikte 14 Ocak’ta CSO ADA ANKARA’ya geliyor. Dünyaca ünlü orkestralarla konserler veren; Avrupa’nın önemli operalarında sahne alan Mojca Erdmann’a bu konserde; Sir André Previn, Sir Simon Rattle ve Riccardo Muti gibi dünyaca ünlü şeflerle çalışan arp virtüözü Xavier de Maistre eşlik edecek. Kendi dallarında en üst seviyeye gelmiş iki dünya sanatçısının CSO Ada Ankara’da gerçekleştireceği özel konser; Schubert, Mendelssohn ve Strauss gibi romantik ve geç romantik dönem Alman bestecilerin eserleriyle romantik dünyaların büyüleyici kapılarını açmakla kalmayıp birbirinden güzel renkler, sesler, tınılar ve duygular sunacak.

Trio Stradivarius ile Muhteşem bir Tchaikovsky Gecesi

Trio Stradivarius, “Sadece Tchaikovsky” temasıyla Tchaikovsky’nin oda müziğine kazandırdığı en seçkin eserlerden oluşan bir programla sahnede olacak. Üçlü CSO ADA ANKARA’daki ilk konserlerinde çok nadir seslendirilen Tchaikovsky’nin başyapıtı “Piyano Üçlüsü Op.50” ile Ankaralı müzikseverlere 24 Ocak’ta unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşatacak.

Roberto Cacciapaglia 5 Mart’ta CSO ADA ANKARA’da

“Kalbi piyanosunun tuşlarında atan büyük usta” olarak anılan, İtalyan piyanosunun romantik ismi ve Ludovico Einaudi ekolünün en önemli temsilcilerinden biri olan Roberto Cacciapaglia 5 Mart’ta CSO ADA ANKARA’da müzikseverler ile buluşacak. Klasik müzik ve elektronik müziği eşsiz bir uyumla birleştiren beste ve yorumlarıyla bilinen, uzun yıllardır mistik müzik ve dans üzerine araştırmalar da yapan usta piyanist; müziğinde sufizmden de besleniyor.

İzlenme Rekorları Kıran Piyanist Anna Fedorova Ankara’ya Geliyor

2022 Temmuz ayında dünyanın en prestijli etkinlikleri Verbier Festival, BBC Proms

ve Elbphilharmonie Festivali açılış konserlerinde on gün arayla üst üste sahneye

çıkarak 2022’ye damgasını vuran Anna Fedorova, 15 Mart’ta

CSO ADA ANKARA’da sanatseverler ile buluşacak. YouTube’da 35 Milyon

izlenme ile rekor kıran, dünyanın en iyi on kadın piyanistinden biri kabul

edilen Ukraynalı piyanist; müzikseverleri klasik müziğin

fantezi ve gizem dolu dünyasında müzikal bir yoluculuğa

çıkmaya davet ediyor.

12 Mart’ta Wigmore Solistleri ile Olağanüstü Bir Müzik Şöleni

Londra’daki dünyaca ünlü Wigmore Hall’un yöneticisi John Gilhooly tarafından kurulan Wigmore Solistleri olağanüstü bir programla CSO Ada ANKARA’da sanatseverlere sıra dışı bir kosner verecek. 12 Mart’ta gerçekleşecek konserde Mozart’ın ve oda müziğinin baş eserlerinden, büyüleyici “Klarnet ve Yaylılar için Beşlisi” ile Schubert’in sınırsız güzelliklerle dolu klarnet, fagot, korno, keman, viyola, çello ve kontrbas için yazdığı sekizlisi sanatseverlerle buluşacak.

Efsane Bir Virtüözden Klarinetin Büyülü Sesi

Berlin Filarmoni’nin yıldızlarından dünyaca ünlü klarinet virtüözü Andreas Ottensamer ilk defa Ankaralı dinleyicilerle buluşacak. CSO ADA ANKARA, Viyana Filarmoni, Londra Filarmoni, Berlin Filarmoni, Mahler Oda Orkestrası gibi dünyanın önde gelen orkestralarında solist olarak sahne alan, Andreas Ottensamer’ı 26 Mart’ta ilk konserini vermek üzere ağırlayacak. Yakın zaman önce şeflik kariyerine de başarıyla adım atmış olan Ottensamer, bu özel konserde Mendelssohn, Brahms, Horowitz, Chopin ve Rachmaninoff’un çok sevilen eserlerini piyanist Julien Quentin ile seslendirecek.

BİLET FİYATLARI

MOJCA ERDMANN VE XAVİER DE MAİSTRE DUO

14 OCAK- ANA SALON- 20.00

Bilet Fiyatları:

Kategori: 200 TL Kategori: 150 TL Kategori: 100 TL Kategori: 75 TL

TRİO STRADİVARİUS “SADECE TCHAİKOVSKY”

24 OCAK- ANA SALON- 20.00

Bilet Fiyatları: Kategori: 125 TL Kategori: 100 TL Kategori: 75 TL Kategori: 50 TL

ROBERTO CACCİAPAGLİA “SOLO PİYANO RESİTALİ”

5 MART-ANA SALON-20.00

Bilet Fiyatları:

- Reklam -

Kategori: 200 TL Kategori: 150 TL Kategori: 100 TL Kategori: 75 TL

WİGMORE SOLİSTLERİ

12 MART- ANA SALON- 20.00

Bilet Fiyatları:

Kategori: 200 TL Kategori: 150 TL Kategori: 100 TL Kategori: 75 TL

ANNA FEDOROVA SOLO PİYANO RESİTALİ- FANTEZİ VE GİZEM

15 MART-ANA SALON-20.00

Bilet Fiyatları:

Kategori: 125 TL Kategori: 100 TL Kategori: 75 TL Kategori: 50 TL

ANDREAS OTTENSAMER VE JULİEN QUENTİN DUO “EFSANE BİR VİRTÜÖZDEN KLARİNETİN BÜYÜLÜ SESİ”

26 MART-ANA SALON-20.00

Bilet Fiyatları:

Kategori: 200 TL Kategori: 175 TL Kategori: 150 TL Kategori: 125 TL

Detaylı bilgi için; “csoadaankara.ktb.gov.tr” adresini ziyaret edebilirsiniz.

Biletler; “biletinial.com” adresi, “SanatCepte” uygulaması ve CSO ADA ANKARA fuaye alanındaki Biletinial gişesi üzerinden temin edebilirsiniz.