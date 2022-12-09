CSO ADA Ankara’da Can Çakmur ile prömiyer heyecanı

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CSO ADA ANKARA Oda Müziği ve Resital Serisi, 12 Aralık’ta dünya çapında başarılarıyla adından söz ettiren piyanist Can Çakmur’u ağırlıyor.

Çakmur; Liszt, Schubert, Chopin ve Bach’ın eserlerinin yanında Alman-Fransız besteci Eric Domenech’in kendisine ithaf ettiği “Schwanengesang için Prelüd” eserinin Türkiye prömiyerini gerçekleştireceği bir programla CSO ADA ANKARA’ya konuk oluyor.

Genç yaşta kazandığı dünya çapında başarılarıyla Türkiye’nin gururu olarak görülen Can Çakmur, resitallerinde dinleyenleri büyülerken; Crescendo, Gramophone, Pizzicato gibi Avrupa’nın önde gelen müzik yayınlarında da adından övgüyle söz ettiriyor. Wigmore Hall, Eindhoven Muziekgebouw, Salle Cortot Paris, Muza Kawasaki Hall gibi dünya çapında prestijli pek çok salonda konser veren genç piyanist, CSO ADA ANKARA’da vereceği konserde bir ilk ile müzikseverlerin karşısına çıkıyor.

Bu müthiş konserde Can Çakmur, Alman-Fransız besteci Eric Domenech’in kendisine ithaf ettiği “Schwanengesang için Prelüd” eserinin Türkiye prömiyerini gerçekleştirecek. Domenech’in eserinin ardından uluslararası basında büyük övgü toplayan, Fransız klasik müzik dergisi Diapason’dan Diapason D’or alan, International Piano dergisinin “Liszt’in dehasını bu derecede gözler önüne seren nadir albümlerden biri” olarak tanımladığı albümünden, Liszt’in uyarlamalarıyla Schubert’in Schwanengesang dizisinden şarkılar seslendirecek.

İkinci yarıda Liszt’in armonik açıdan en zengin parçalarından biri olan Bach ismi üzerine “Fantezi ve Füg” isimli eseri, Chopin’in İki İmpromptu’su ve 3. Scherzo’su ve Brahms’ın sırf sol el için uyarlamasıyla Bach’ın Re Minör Keman Partitası’ndan Chaccone’u yer alacak.

Bilet Fiyatları:

Kategori: 100 TL Kategori: 80 TL Kategori: 60 TL Kategori: 40 TL

Detaylı bilgi için; “csoadaankara.ktb.gov.tr” adresini ziyaret edebilirsiniz.

Biletler; “biletinial.com” adresi, “SanatCepte” uygulaması ve CSO ADA ANKARA fuaye alanındaki Biletinial gişesi üzerinden temin edilebilir.