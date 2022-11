CSO ADA ANKARA’DA BU HAFTA

- Reklam -

THE BAD PLUS

21 KASIM-ANA SALON-20.00

CSO ADA ANKARA sanatseverlere ilkleri yaşatmaya devam ediyor. Caz dünyasının sıra dışı gruplarından The Bad Plus, CSO Ada Ankara Caz Serisi kapsamında Ankara’daki ilk konserine hazırlanıyor. Orijinal kompozisyonlarının yanı sıra Nirvana, ABBA, The Bee Gees, Pink Floyd, David Bowie, Blondie, Black Sabbath, Yes, The Flaming Lips gibi grupların klasik parçalarına getirdikleri caz yorumlarıyla beğeni toplayan efsane grup CSO ADA ANKARA’da kontrbas, davul, gitar, tenor saksafon ve klarnetin güç birliğiyle unutulmaz bir performansa daha imza atmaya hazırlanıyor.

Bilet Fiyatları:

Kategori: 275 TL Kategori: 220 TL Kategori: 175 TL Kategori: 125 TL

SİTKOVETSKY TRİO

22 KASIM-ANA SALON-20.00

Günümüzün en etkileyici piyano üçlüleri arasında gösterilen Sitkovetsky Trio, derin müzikal anlayışları ve yetkin virtüöziteleriyle; CSO ADA ANKARA Oda Müziği ve Resital serisi kapsamında sanatseverlere müzik şöleni yaşatmaya hazırlanıyor. Amsterdam Concertgebouw’dan Frankfurt Alte Oper’e, Palais des Beaux Arts’dan Musée du Louvre’a, l’Auditori Barcelona’dan Wigmore Hall ve Lincoln Center’a dünyanın dört bir yanındaki ünlü konser salonlarında müzikseverlerin ve eleştirmenlerin övgüsünü toplayan Sitkovetsky Trio, oda müziği repertuvarının şaheserleri arasında yer alan Schumann, Arensky ve Çaykovski’nin üçlülerinden oluşan bir repertuvar seslendirmek üzere, bu kez CSO ADA ANKARA’da sanatseverler ile buluşuyor.

Bilet Fiyatları: Kategori: 150 TL Kategori: 120 TL Kategori: 95 TL Kategori: 70 TL

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ORKESTRA AKADEMİK

BAŞKENT

23 KASIM – MAVİ SALON – 20.00

Başkent Üniversitesi Orkestra Akademik Başkent sezon konserlerinin ilki 23 Kasım akşamı Mavi Salon’da CSO ADA ANKARA seyircisiyle buluşuyor. Birbirinden eşsiz parçalar şef Cemi’i Can Deliorman yönetiminde, solistler Nermin Kaygusuz ve Ana Albero’un yorumlarıyla sunulacak.

Bilet Fiyatları: Kategori: 60 TL Kategori: 40 TL

ANKARA DEVLET KLASİK TÜRK MÜZİĞİ

KOROSU – SAZ MÛSIKÎMİZDEN DAMLALAR

24 KASIM – MAVİ SALON – 20.00

Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Klâsik Türk Müziği’nin saz eserleri formundaki seçkin eserlerini, şef Özgür Ulaş Doğanoğlu yönetiminde seyirciyle buluşturuyor. “Saz Musikimizden Damlalar” enstrümentâl Türk Müziği konseri 24 Kasım akşamı Mavi Salon’da sanatseverleri bekliyor.

Bilet Fiyatları: Kategori: 50 TL Kategori: 35 TL

ANKARA DEVLET TÜRK HALK MÜZİĞİ KOROSU –

ÜSTÂDLARIN İZİNDEN “HAFIZ OSMAN ÖGE &

ENVER DEMİRBAĞ“

24 KASIM – TARİHİ SALON – 20.00

Kent Halk Müziğimizin en önemli kalelerinden biri de Harput’tur. Harput-Elazığ müzik kültürü ve sanatında; divan, hoyrat, tecnis, müstezat, maya, … gibi bir çok formun en güzel örnekleri günümüzde hâlâ canlılığını korumaktadır. Bu güzide yöremizin günümüz icracılarının ağız, tavır ve üsluplarında, Hafız Osman ÖGE ve Enver DEMİRBAĞ en önemli kaynak üstâdlar olarak karşımıza çıkar. Bu iki üstadın izini takip eden Kültür Bakanlığı sanatçıları Adnan ÇİLESİZ, Hasan ÖZTÜRK, Zülfü DEMİRTAŞ’ın icrasında ve şef Necmi KIRAN’ın yönetimindeki sohbet konserde, bu iki değerimizi ve Harput müziğini yakından tanıma fırsatı bulunacaktır.

Bilet Fiyatları: Kategori: 60 TL Kategori: 40 TL Kategori: 30 TL

CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI &

ANTONİO PİROLLİ & JUDİTH JAUREGUİ

25 KASIM – ANA SALON – 20.00

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 25 Kasım’da İtalyan Şef Antonio Pirolli ve İspanyol piyanist Judith Jauregui ile İtalyan ve İspanyol bestecilerin yer aldığı muhteşem bir programla müzikseverlerle buluşuyor. CSO’ya sıklıkla konuk şef olarak davet edilen Pirolli yönetimindeki Orkestra, konserde ilk olarak İspanyol besteci Geronimo Gimenes’in “Luis Alonso’nun Düğünü”nden ‘Intermedio’yu seslendirecek. İspanyol besteci Manuel de Falla’nın solo piyano ve orkestra için yazdığı İspanya Bahçelerinde Geceler, İspanyol piyanist Judith Jauregui tarafından yorumlanacak. Konserin ikinci bölümünde Pirolli yönetimindeki

Orkestra, İtalyan besteci Ottorino Respighi’nin Saba Melikesi Belkıs Süitini ve Manuel de Falla’nın Üç Köşeli Şapka Süitini müzikseverler için yorumlayacak.

Bilet Fiyatları: Kategori: 160 TL Kategori: 120 TL Kategori: 80 TL Kategori: 40 TL

JONAS HELLESØE SOLO ORG RESİTALİ

26 KASIM – TARİHİ SALON – 20.00

Danimarka’nın önde gelen org sanatçılarından Jonas Hellesøe, 26 Kasım’da CSO ADA ANKARA’da sanatseverlerle buluşuyor. Sanatçı, CSO ADA ANKARA Tarihi Salonu’nda vereceği solo resitalde org repertuvarının çok sevilen eserlerinin yanı sıra kendi ülkesinin önemli bestecilerinin yapıtlarını da dinleyicilerle paylaşacak. Mozart’ın eserlerinden “Fa minör Fantasia”, Bach’ın en sevilen ve evrensel org literatürünün belki de en çok çalınan eseri “Toccata ve Füg”, yine Bach’ın dingin ve sevilen iki korali “Allein Gott in der Höh sei Ehr” ve “O Mensch, beweinde in Sunde gross”, Danimarka’nın dünyaca ünlü bestecisi Carl Nielsen’in popül org prelüdlerinden bir seçki ile Nielsen’in yurttaşı, Niels Gade’nin“Op.22 Üç Tonstücke”sinden gösterişli birinci bölüm ve en büyük eserlerini 20. yüzyılın ilk yarısında vermiş, Birleşik Amerika’nın en aykırı ve en ünlü bestecilerinden Charles Ives’ın daha 17 yaşındayken bestelediği “Amerika” varyasyonları dinleyicilere orgun büyülü dünyasında kıtalar ve çağlar arası bir yolculuk sunuyor.

Bilet Fiyatları: Kategori: 120 TL Kategori: 100 TL Kategori: 80 TL

HAY AKSİ BEETHOVEN TİYATRAL ÇOCUK

KONSERİ

27 KASIM – MAVİ SALON – 15.00

CSO ADA ANKARA Mavi Salon’da izleyici ile tekrar buluşacak olan ‘Hay Aksi Beethoven’, çocuklara yönelik klasik müzik konseri olmasının yanı sıra tiyatral özellikleriyle de öne çıkıyor. ‘Hay Aksi Beethoven’da minik izleyiciler, bir yandan bestecinin insanlığa armağan ettiği eşsiz müziklerin tadına varırken diğer taraftan onun sıra dışı, eğlenceli ve şaşırtıcı yönleriyle karşı karşıya kalarak bir anda kendilerini eserin içinde bulacaklar.

Bilet Fiyatları:

Biletler tükenmiştir.

EİVOR

27 KASIM – ANA SALON – 20.00

Şarkılarında Faroe Adaları’nın nefes kesen, dramatik manzarasını bulduğumuz Nordik müziğin en önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilen Eivor 27 Kasım’da CSO ADA ANKARA sahnesini ilk kez mistik bir dünyaya dönüştürecek. Sesini ilk Faroe’nun halk müziklerini seslendirerek keşfeden Eivør, 16 yaşında ilk albümünü yayınladı. Zamanla müziğini elektronik, caz ve klasik türleriyle besleyip geliştiren sanatçı, sanatını özgür bırakmaya önem vererek, şarkılarında daha çok ritim ve beat’leri öne çıkararak gırtlak şarkıcılığı gibi kültürünün deneysel ögelerinden de faydalanıyor. 2016 yılında God of War isimli video oyunun soundtrack albümünde ”Ashes” isimli bir şarkıyı seslendiren Eivør, klasik müzik eğitimi almasıyla birlikte Faroae Semfoni Orkestrası’nda da yer aldı. Faroe Adaları doğumlu şarkıcı/söz yazarı Eivør Pálsdóttir, eleştirmenler tarafından “Kusursuz” olarak tanımlanan sesiyle birçok farklı türde şarkılarını dinleyicileriyle buluşturmaya hazırlanıyor.

Bilet Fiyatları: Kategori: 275 TL Kategori: 225 TL Kategori: 175 TL Kategori: 125 TL

