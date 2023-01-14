CSO Ada Ankara’da bu hafta

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Başkent Üniversitesi Orkestra Akademik Başkent sezon konserleri #3

Genç yaşına rağmen sıra dışı başarılara imza atmış Tolga Atalay Ün yönetimindeki Orkestranın, ülkemizin çalışkan gitarcılarından Cem Çeliksırt’a eşlik edeceği bu keyifli konser 17 Ocak’ta müzikseverler ile buluşacak. Çeliksırt, Giulliani’nin nadir çalınan ikinci konçertosunu, dönem özelliklerine göre yapılmış bir gitar ile seslendirecek. Programın ikinci yarısında ise Borodin’in oldukça melodik ikinci yaylı dörtlüsünün yaylı orkestra versiyonu yer alacak.

Bilet Fiyatları:

Kategori: 80 TL Kategori: 60 TL

AKIN SEVGÖR

18 OCAK-MAVİ SALON-20.00

Türkiye’nin müzik sektöründe durdurulamaz bir büyüme yaşadığı; elektronik müzik sahnesinde en çok öne çıkan isimlerden biri olan Akın Sevgör 18 Ocak’ta CSO ADA ANKARA’da dinleyicisiyle buluşacak. İlk albümü ArsNova’yı Şubat 2016’da çıkaran Sevgör, 2017 internet dizisi “Fi”nin orijinal müziklerini de besteledi. Sıra dışı programıyla müzikseverlerle buluşmaya hazırlanan Sevgör’e kemanda Çağlar Haznedaroğu, viyolada Öylü Koçoğlu ve viyolonselde Erman İmayhan eşlik edecek.

Bilet Fiyatları:

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Kategori: 100 TL Kategori: 75 TL

BİR KÖK, İKİ DAL “SEVDA UMMANININ TÜRKÜSÜ, ŞARKISI”

19 OCAK-ANA SALON-19.30

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın nadide sanat birimlerinden Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu ve Ankara Devlet Klâsik Türk Müziği Korosu, özel bir programla 19 Ocak’ta CSO ADA ANKARA’da seyircileri ile buluşacak. Şef Necmi Kıran ve Şef Suat Kılıç’ın birlikte hazırladıkları, BİR KÖK, İKİ DAL “Sevda Ummanının Türküsü, Şarkısı” konserinde, Türk Müziğinin ortak ruh birliği ve yüksek sanat zevki sahneye taşınacak. Sevda/aşk temalı türküler ve şarkıların seslendirileceği konserde alanlarında sembol isim olmuş usta yorumcular Recep Kaymak ve Ayşe Taş konuk solist olarak sahne alacak.

Bilet Fiyatları:

Kategori: 80 TL Kategori: 60 TL Kategori: 40 TL Kategori: 30 TL

BİZİM YIRLAR- TÜRK DÜNYASI MÜZİK VE HALK DANSLARI TOPLULUĞU

19 OCAK-MAVİ SALON-19.30

Türk Dünyası Coğrafyasının seçkin müzik eserleri şef Cem Güldal yönetiminde solist Alper Kıraç tarafından saz sanatçılarının yorumları ve dans gösterileri ile sahnelenecek. Bu renkli ve keyifli konser 19 Ocak’ta CSO ADA ANKARA’da dinleyiciler ile buluşacak.

Bilet Fiyatları:

Kategori: 50 TL Kategori: 35 TL

CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI & MATTHEW COOREY & NORA CİSMONDİ

20 OCAK-ANA SALON-20.00

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası; 20 Ocak’ta Londra Filarmoni Orkestrası, Sidney Senfoni Orkestrası ve BBC Senfoni Orkestrası gibi birçok önemli orkestrayla sahneye çıkan başarılı şef Matthew Coorey’i konuk şef olarak ağırlıyor. CSO ADA ANKARA’da gerçekleşecek konserde Orkestra Matthew Coorey yönetiminde Richard Strauss’un nadir seslendirilen ve üstün teknik gerektiren Obua Konçertosunda Fransız obua sanatçısı Nora Cismondi’ye eşlik edecek. Paris’te JL Capezzali, Jacques Tys ve David Walter’ın sınıflarında obua ve oda müziği dalında birincilik ödülleri alan Nora Cismondi, solo obuacı olarak İsviçre’nin ünlü Suisse Romande Orkestrası ile yaptığı son kayıt ile ICAM Ödülleri’ne aday gösterildi. Bu eşsiz konserin ikinci bölümünde ise CSO, Johannes Brahms’ın Re Majör tonundaki İkinci Senfonisini seslendirecek.

Bilet Fiyatları:

Kategori: 160 TL Kategori: 120 TL Kategori: 80 TL Kategori: 40 TL

BİRELİ LAGRENE

21 OCAK-ANA SALON-20.00

Günümüzün en ünlü gitar solisti Biréli Lagrène, Ankaralı dinleyiciler ile 21 Ocak’ta CSO ADA ANKARA’da buluşacak. Fransız gitarist ve basçı Lagrène, eleştirmenler tarafından “Harikulade bir müzisyen, gitaristler arasında bir sihirbaz ve aynı zamanda gitar tellerini tek eliyle kontrol eden bir koreograf” olarak tanımlanıyor. 4 yaşında gitar çalmaya başlayan sanatçı, 1980`de “Routes to Django: Live” albümü piyasaya çıktığında 13 yaşındaydı. Dünyaca ünlü bu olağanüstü isim CSO ADA ANKARA’da dinleyicilere müthiş bir konser vermeye hazırlanıyor.

Bilet Fiyatları:

Kategori: 200 TL Kategori: 175 TL Kategori: 150 TL Kategori: 125 TL GORDION STRING QUARTET

22 OCAK-MAVİ SALON-11.00

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası yaylılar grubu sanatçılarından oluşan Gordion String Quartet, 22 Ocak’ta CSO ADA ANKARA’nın pazar sabahlarını keyifli müzik dinletileriyle taçlandıracağı Kahve Konserleri serisinde müzikseverlerle buluşacak.

Mavi Salon’da Klasik Batı Müziği’nin önde gelen bestecilerinden G. F. Handel, J. S. Bach, W. A. Mozart, F. Schubert’in favori eserlerini seslendirecekler.

Bilet Fiyatları:

Tam: 50 TL