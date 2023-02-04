CSO Ada Ankara’da birbirinden farklı ve özel konserler dinleyicilerle buluşacak

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SELİN YÜCESOY- CUMHURİYET DÖNEMİ BESTEKARLARI

7 ŞUBAT-MAVİ SALON-20:00

Klasik Türk Müziğinin genç ve başarılı ses sanatçılarından Selin Yücesoy, Cumhuriyet döneminde müzik hayatında öne çıkmış bestekarların bilinen ve bilinmeyen repertuvara girmemiş eserlerini sanatseverler ile buluşturacak. 7 Şubat’ta CSO ADA ANKARA’da gerçekleşecek konserde; Refik Fersan, Sâdeddin Kaynak, Yesârî Âsım Arsoy, M. Nurettin Selçuk, Cevdet Çağla, Selahattin Pınar gibi bestekarların eserlerinden örnekler sunacak.

Bilet Fiyatları:

Kategori: 80 TL Kategori: 60 TL

ERDEM ÖZKAN VE ISTANBUL SUPERBAND “FRANK SİNATRA

25 YIL SONRA”

8 ŞUBAT-ANA SALON-20:00

Başarılı caz müzisyenlerinden oluşan İstanbul Superband Aycan Teztel şefliğinde ve caz vokalisti Erdem Özkan ile Frank Sinatra’yı harika bir konserle CSO ADA ANKARA’da anacak. Ölümünün 25. yılında anılan müzik tarihinin ikon isimlerinden Frank Sinatra parçaları 8 Şubat’ta sanatseverler ile buluşacak.

Bilet Fiyatları: Kategori: 160 TL Kategori: 120 TL Kategori: 80 TL Kategori: 40 TL

ARDAHAN’DAN EDİRNE’YE TÜRKÜLERLE SÖYLEŞELİM- ANKARA DEVLET TÜRK HALK MÜZİĞİ KOROSU

9 ŞUBAT-MAVİ SALON-19:30

Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu sanatçıları, yurdumuzun doğusundan batısına birçok yöresinin seçme ezgilerinden oluşan bir repertuvarla 9 Şubat’ta CSO ADA ANKARA dinleyiciyle buluşacak.

Fatma Nur Akay solist

Ferman Kaya solist

Güner Kızılkaya solist

Leyla Ünal solist

Bilet Fiyatları: Kategori: 50 TL Kategori: 35 TL

CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI & TERJE MİKKELSEN & ALESSANDRO CARBONARE

10 ŞUBAT-ANA SALON-20:00

Avrupa ve Asya’daki başarılı kariyeriyle tanınan Norveçli Şef Terje Mikkelsen CSO’ya bu sezon ikinci kez konuk oluyor. 10 Şubat’ta CSO ADA ANKARA dinleyicisiyle buluşacak konserde, Norveçli besteci Johan Halvorsen’ın en bilinen ve çok kısa zamanda uluslararası başarı kazanan eserlerinden biri olan Boyarların Giriş Marşı seslendirilecek. Ardından Amerikan Klasik Müziğinin öncüsü kabul edilen besteci Aaron Copland’ın Klarnet Konçertosunu konserin solisti Alessandro Carbonare yorumlayacak. Konserin ikinci bölümünde, 20. yüzyılın en büyük bestecilerinden biri olarak kabul edilen Rus besteci Dmitri Shostakovich’in 1937’deki prömiyerinde bir saatten fazla alkış alan eseri Re Minör tonundaki 5 Numaralı Senfonisi seslendirilecek.

Bilet Fiyatları: Kategori: 160 TL Kategori: 120 TL Kategori: 80 TL Kategori: 40 TL

ADAM BEN EZRA VE ANTONİO LİZANA

11 ŞUBAT-ANA SALON-20:00

Saksafon ve flamenko vokalini tek vücutta buluşturan ve caz ile flamenko arasında olağanüstü bir köprü kurmayı başaran genç yetenek Antonio Lizana, kontrbası yeniden tanımlayan ve “enstrümanlara yeni bir yaşam veren müzisyen” olarak bilinen, günümüz uluslararası müzik dünyasında kendisine benzersiz bir yer edinen multi-enstrümanist, virtüöz Adam Ben Ezra ile ilk kez buluşuyor. Flamenkodan caza, Ortadoğu ezgilerinden doğaçlamalara uzanan bir repertuvar ile yaratıcılık sınırlarını hiçe sayacak bu muhteşem konser 11 Şubat’ta CSO ADA ANKARA’da sanatseverlere eşsiz bir gece yaşatacak.

Bilet Fiyatları: Kategori: 200 TL Kategori: 150 TL Kategori: 100 TL Kategori: 75 TL

LİED AKŞAMI- DEVLET ÇOKSESLİ KOROSU

11 ŞUBAT-MAVİ SALON-20:00

Devlet Çoksesli Korosu, Romantik Dönem lied repertuvarından eserleri barındıran; Schubert, Schumann ve Brahms gibi koro müziği üstatlarının eserlerinden oluşan renkli konserini 11 Şubat’ta CSO ADA ANKARA’da müzikseverler ile buluşturacak.

Bilet Fiyatları: Kategori: 50 TL Kategori: 35 TL

SABAH DEMİNDE TÜRKÜLER

12 ŞUBAT-MAVİ SALON-11:00

CSO ADA ANKARA Kahve Konserleri ile sanatseverleri Pazar sabahlarına müzik ile başlamaya davet ediyor. Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu sanatçıları Mustafa Özcan, Erol Çetin, Kenan Seyhan, Ayhan Akın, Yücel Erbasan, Levent Civan, Murat Vural kabak, Bülent Yanık, İsmail Tosun, Sezgin Eroğlu ve Emre Gürak Kahve Konserleri kapsamında 12 Şubat’ta Sabah Deminde Türküler konseriyle Pazar sabahını CSO ADA ANKARA dinleyicileri için renklendirecek.

Bilet Fiyatları:

Tam: 50 TL

NASRETTİN HOCA KAZAN HİKAYESİ

12 ŞUBAT-MAVİ SALON-15:00

Anadolu mizah ve masal kahramanı Nasrettin Hoca, CSO ADA ANKARA’da çocuklar ile buluşacak. Geleneksel kahramanımız Nasrettin Hoca’nın mizah dolu bakışı, keskin zekâsı ve çocuklara verdiği öğütlerin bir arada olduğu oyun 12 Şubat’ta minik sanatseverlere keyifli bir gün yaşatacak.

Bilet Fiyatları: Kategori: 70 TL Kategori: 50 TL