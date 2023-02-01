CSO Ada Ankara ‘Geleneksel Müzik’ serisini sanatseverler ile buluşturuyor

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CSO ADA ANKARA, Geleneksel Müzik Serisi kapsamında dinleyicilerine eşsiz konserler sunmaya hazırlanıyor.

Türk müziğinin gelenekselmiş ezgilerinden Osmanlı musikilerine, Yunus Emre’den Pir Sultan Abdal’a birbirinden değerli eserler ünlü sanatçılarla CSO ADA ANKARA’da dinleyicileriyle buluşacak. CSO ADA ANKARA ayrıca Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu’nun ay boyunca etkinliklerine ev sahipliği yapacak.

Grammy ödüllü maestro Jordi Savall ile Osmanlı musikisine yolculuk

Grammy ödüllü maestro Jordi Savall, Dimitri Kantemir’in ölümünün 300. yılı vesilesiyle çok özel bir konser vermek üzere 4 Şubat’ta CSO ADA ANKARA’da sanatseverler ile buluşacak. Jordi Savall dinleyicilere 18. yüzyılda yaşamış önemli müzisyen ve tarihçilerden çok yönlü bir isim olan Dimitri Kantemir’in Osmanlı musikilerinden seçtiği görkemli ve zengin bir derleme sunacak. Ünlü maestro, Osmanlı döneminden günümüze gelen birbirinden güzel şarkıları ve bestelerini; aralarında Yurdal Tokcan, Hakan Güngör, Fahrettin Yarkın, Derya Türkan ve Özata Ayan gibi ülkemizin çok sevilen müzisyenlerinin de bulunduğu topluluğu Hesperion XXI ile sanatseverlerle buluşturacak.

Halk şairlerinin eserlerinden Cumhuriyet dönemine özgün konserler

Geleneksel Müzik Serisi kapsamında gerçekleşecek bir diğer özel konserde Dilek Türkan ve yol arkadaşları Derya Türkan, Serkan Halili, Alp Ersönmez, Çağrı Sertel, Cenk Erdoğan ve Ediz Hafızoğlu; 5 Şubat’ta CSO ADA ANKARA dinleyicilerini Yunus Emre’den Pir Sultan Abdal’a, Karacaoğlan’dan Aşık Veysel’e yüzlerce yıla uzanan bir müzik yolculuğuna çıkaracak. Klasik Türk Müziği sanatçılarından Selin Yücesoy ise Cumhuriyet döneminde müzik hayatında öne çıkmış bestekarların bilinen ve bilinmeyen repertuvara girmemiş eserlerini sanatseverler ile buluşturacak. 7 Şubat’ta CSO ADA ANKARA’da gerçekleşsek konserde; Refik Fersan, Sâdeddin Kaynak, Yesârî Âsım Arsoy, M. Nurettin Selçuk, Cevdet Çağla, Selahattin Pınar’ın eserlerinden örnekler seslendirilecek. Ankara Devlet Türk Halk Müziği ve Klasik Türk Müziği Korosu ile geçmişe yolculuk Mustafa Kemal Atatürk tarafından, Şark Bülbülü unvanı ile onurlandırılan Diyarbakırlı Celal Güzelses, vefatının 64. yıl dönümünde Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu’nun, Şef Necmi Kıran yönetiminde hazırladığı konserle 1 Şubat’ta CSO ADA ANKARA’da anılacak. 2 Şubat’ta ise Ankara Devlet Klasik Türk Müziği saz sanatçılarının eşliğinde, Türk Edebiyatının önemli şair ve söz yazarı Cemal Safi’nin şiirlerinin ve şiirlerinden bestelenmiş eserleri şiir sunumuyla CSO ADA ANKARA dinleyicisine duygu yüklü bir sanat akşamı yaşatacak.

Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu sanatçıları ise yurdumuzun doğusundan batısına birçok yöresinin seçme ezgilerinden oluşan bir repertuvarla 9 Şubat’ta CSO ADA ANKARA dinleyicisiyle buluşacak. Türk Müziği’nin en özel seslerinden TRT İstanbul Radyosu ses sanatçısı Çiğdem Kırömeroğlu Yarkın, geçmişten günümüze herkesin sevdiği en güzel eserleri, Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sazları eşliğinde, sanatseverler için 16 Şubat’ta seslendirecek.

Rumeli’nin duygu yüklü ezgileri dinleyicilerle buluşacak

Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu, Rumeli’nin, duygularla harmanlanmış, özgün ve geleneksel ezgilerinden oluşan özel bir repertuvarını 16 Şubat’ta CSO ADA ANKARA dinleyicisiyle buluşturacak. 23 Şubat’ta CSO ADA ANKARA’da gerçekleşecek Klasikten Günümüze ‘Kadim Ezgiler’ konserinde ise Şef Özgür Ulaş Doğanoğlu yönetimindeki koro beyatiaraban makamında eserler seslendirecek.

Geleneksel Müzik Serisindeki son konserinde Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu, ülkemizin birbirinden güzel yörelerinin yüreklere dokunan türkülerini seyircilere sunacak. Şefliğini Turgay Coşkun’un yapacağı türkü şöleni 24 Şubat’ta CSO ADA ANKARA’da dinleyicisiyle buluşacak.

ÜSTÂDLARIN İZİNDEN “ŞARK BÜLBÜLÜ CELAL GÜZELSES”- ANKARA DEVLET TÜRK HALK MÜZİĞİ KOROSU

1 ŞUBAT-TARİHİ SALON-19:30

Bilet Fiyatları:

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Kategori: 60 TL Kategori: 40 TL Kategori: 30 TL

TEK HECE “AŞK “CEMÂL SAFİ ANISINA- ANKARA DEVLET KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU

2 ŞUBAT- MAVİ SALON- 19:30

Bilet Fiyatları:

Kategori: 50 TL Kategori: 35 TL

JORDI SAVALL VE HESPERİON XXI “DİMİTRİ KANTEMİR-MÜZİK İLMİNİN KİTABI”

4 ŞUBAT- ANA SALON- 20:00

Bilet Fiyatları:

Kategori: 200 TL Kategori: 150 TL Kategori: 100 TL Kategori: 75 TL

HALK ŞAİRLERİNİN İZİNDE

5 ŞUBAT- MAVİ SALON- 20:00

Bilet Fiyatları:

Kategori: 130 TL Kategori: 110 TL

SELİN YÜCESOY- CUMHURİYET DÖNEMİ BESTEKARLARI

7 ŞUBAT- MAVİ SALON- 20:00

Bilet Fiyatları:

Kategori: 80 TL Kategori: 60 TL

ARDAHAN’DAN EDİRNE’YE TÜRKÜLERLE SÖYLEŞELİM- ANKARA DEVLET TÜRK HALK MÜZİĞİ KOROSU 9 ŞUBAT- MAVİ SALON- 19:30

Bilet Fiyatları:

Kategori: 50 TL Kategori: 35 TL

“SEN KİMSEYİ SEVEMEZSİN” ANKARA DEVLET KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU

16 ŞUBAT-MAVİ SALON-19:30

Bilet Fiyatları:

Kategori: 50 TL Kategori: 35 TL

“RUMELİ’NDEN ROMAN HAVASI” ANKARA DEVLET TÜRK HALK MÜZİĞİ KOROSU

16 ŞUBAT-TARİHİ SALON-19:30

Bilet Fiyatları:

Kategori: 60 TL Kategori: 40 TL Kategori: 30 TL

KLASİKTEN GÜNÜMÜZE ‘KADİM EZGİLER’ ANKARA DEVLET KLÂSİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU

23 ŞUBAT-TARİHİ SALON-19:30

Bilet Fiyatları:

Kategori: 60 TL Kategori: 40 TL Kategori: 30 TL

YEDİ İKLİM TÜRKÜLER- ANKARA DEVLET TÜRK HALK MÜZİĞİ KOROSU

24 ŞUBAT-TARİHİ SALON-19:30

Bilet Fiyatları:

Kategori: 60 TL Kategori: 40 TL Kategori: 30 TL