Suriye’deki iç savaştan kaçıp gelenlerin 81 il’e dağılmasına izin verilmeyip kurulacak birkaç büyük kampta yaşamaları sağlansaydı, bugün herkes birbirine, “Ne olacak bu mülteciler” diye sormazdı.

Çözüm gecikince sorun obezleşti, içinden çıkılmaz bir hal aldı.

++

Açık cezaevlerinden sürekli firarlar oluyordu.

İlk firarın ardından sıkı önlemler alınsaydı yeni firarlar olmaz dolayısıyla yeni cinayetler işlenmez, yeni soygunlar olmazdı.

Çözüm gecikince sorun obezleşti.

++

Ve özel okullar…

Ekonomik gücüne, teminatlarına bakılmaksızın her isteyene özel okul açma izni verilmeseydi, bugün pek çok özel okul batma noktasına gelmez, yurdun dört bir köşesinde öğretmenler, öğrenciler ve veliler büyük bir çaresizliğin içine düşmezlerdi.

Çözüm gecikince sorun obezleşti.

++

Adalar’da faytona koşulan atların yaşadığı dram yıllardır konuşuluyordu.

Başlangıçta çözüm bulmak çok kolaydı oysa.

Belediye ya da valilik bütçesinden yeteri kadar 10-15 kişilik elektrikli nakil aracı alınıp faytonculara dağıtılsa ve onların elindeki atlar koruma altına alınsaydı, ne ruam salgını olur, ne de yüzü aşkın at itlaf edilmek zorunda kalınırdı.

Çözüm gecikince sorun obezleşti.

++

Ülkemizde milyonlarca kişi sigara tiryakisi.

Her gün sigaraya bağlı hastalıklardan 300 kişi yaşamını yitiriyor.

Sigara tekellerine bizi zehirlemeleri için milyarlar ödüyoruz.

Yıllar önce sigaraya karşı etkin bir savaş açılsa, sigara içmek tıpkı esrar, eroin, morfin kullanmak gibi suç kapsamına alınsaydı bunlar olmayacaktı.

Çözüm gecikince sorun obezleşti.

++

Kadına yönelik şiddet…

İş ve trafik kazaları…

İşsizlik…

Enflasyon…

Kadına yönelik şiddet…

Çevre kirliliği…

Ne yazık ki bu konularda da geciken çözümler sorunları obezleştirdi.

++

Şu soruya bir yetkili yanıt verir mi acaba:

İktidarların görevi sorunları seyretmek midir, yoksa onlara çözümler bulmak mıdır?