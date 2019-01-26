Gıdaların dondurularak saklanmasının tazeliği koruyacak en iyi yöntemlerden biri olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Sibel Bölek, çözdürülmüş gıdaların kesinlikle tekrar dondurulmaması konusunda uyardı.

Bölek, “Dondurulmuş etlerin çözündürülmesinde en sık kullanılan yöntemlerden biri olan oda sıcaklığında bekletme en sağlıksız yöntemlerden biridir” dedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi besin Teknolojileri Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Sibel Bölek, besinlerin dondurulması adımında dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı. besinlerin dondurulmasının azıklardaki mikroorganizma faaliyetini azalttığına dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Sibel Bölek, “Gıdalardaki fizyolojik ve kimyasal bozulmalar ek olarak besinlerin besin kıymetlerindeki yitikler önemli seviyede önlenir. ama bunun için dondurmadan önceki işlemlerde, dondurma esnasında ve çözündürme adımlarında usulüne uygun davranılması gerekmektedir” diye konuştu.

“ŞOK HAŞLAMA YAPILMALI”

Dondurma işlemi için taze ve zedelenmemiş sebze-meyvelerin tercih edilmesi tavsiyesinde uyarısında bulunan Dr. Öğr. Üyesi Sibel Bölek, “Sebze ve meyveler dondurma öncesinde yıkanıp temizlenmeli, yıkanıp temizlenen sebzelerden gerekene ‘şok haşlama’ yapılmalıdır. Böylece sebzelerin renkleri dondurarak depolama sürecinde daha iyi korunmuş olacak ve bakteriyel yükte de önemli seviyede azalma gerçekleşecektir. Soğan, ıspanak, kabak lahana, patlıcan, yeşil fasulye, bezelye, havuç, karnabahar, biber ve kereviz için 2-3 dakikalık bir haşlama kafi olacaktır. Dondurma öncesinde haşlanan sebzelerin suları iyice süzülmeli, kâğıt havlularla kurutulmalıdır. Gerek sebzeler gerekse et ve başka yiyecekler, bir defada pişirilecek porsiyonlar halinde paketlere konulmalıdır. Dondurulacak meyveler katiyen haşlanmamalıdır. Taze ve zedelenmemiş olanları seçilip yıkanıp kabukları soyulduktan sonra doğranmalı ve içinde hava kalmayacak biçimde buzdolabı torbalarına yerleştirilmelidir” ifadelerini kullandı.

“ET HAVA ALMAYACAK BİÇİMDE SARILMALIDIR”

Dr. Öğr. Üyesi Bölek, etlerin dondurulmasında dikkat edilmesi gereken konuları şu şekilde açıkladı:

“Etler daima bir defada kullanılacak parçalar halinde hazırlanmalıdır. Etlerin dondurulmasında dikkat edilecek en önemli noktalardan biri de etin dışının hava almayacak biçimde sarılmasıdır. Buna dikkat edilmezse açıkta kalan bölümde donma yanığı dediğimiz açık pembe renkte süngerimsi bir katman oluşur. Don yanığı olan bölümde yapısal bozulma gerçekleşir ve besin kıymetinde yitikler meydana gelir. Ayrıca lezzette de değişiklikler hissedilir. Böylece et çok yönlü kıymet yitirilmesine uğrar.”

“DONDURULMUŞ EKMEK 2-3 AY TAZE KALIR”

Ekmeklerin bayatlamasının ya da küflenmesinin önlenmesinin en iyi şekillerinden birinin ekmekleri dondurmak olduğunu ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Bölek, “Uygun biçimde donmuş olduğu takdirde ekmekler dondurucuda 2-3 aya kadar tazeliğini koruyacaktır. Ekmeği dilimleyip dondurmak ekmeğin kuruma sürecinin hızlanmasına yol açarak ekmeğe kart bir tat ve kıvam verebilir. Eğer tek seferde ekmeğin yalnızca birkaç dilimi yenilecekse, bu durumda en iyi yol ekmeği dilimleyip dondurmaktır. Ekmekler tüm halde ya da dilimler halinde buzdolabı torbana içinde hava kalmayacak biçimde doldurularak dondurucuya konulmalıdır” uyarısında bulundu.

“EN SAĞLIKSIZ YÖNTEM ODA SICAKLIĞINDA ÇÖZDÜRME ”

Çözdürülmüş besinlerin katiyen yeniden dondurulmaması uyarısında bulunan Bölek, dondurulmuş besinlerin gereği gibi çözündürülmesinin dirimsel öneme sahip olduğunun altını çizerek şunları kaydetti:

“Dondurulmuş meyve ve sebzelerin çözündürülmesi ile dondurulmuş etlerin ve dondurulmuş ekmeklerin çözündürülmesi birbirinden farklıdır. Sebzeler, pişirme suyuna çözündürmeden atılmalıdır. Eğer çözündürülerek pişirilirse, hücre yapıları bozulur ve besleyici kıymetlerinde de azalmalar gerçekleşir. Donmuş sebzelerin pişme süreleri, taze sebzelere oranla 3 kat daha kısadır. Dondurulmuş etler ise pişirilmeden önce kesinlikle çözündürülmelidir. Dondurulmuş etlerin çözündürülmesinde en sık kullanılan yöntemlerden biri olan oda sıcaklığında beklemeye alma en sağlıksız yöntemlerden biridir. zira oda sıcaklığında beklemeye alma esnasında etin yüzeyinde mikroorganizmalar çabucak üreyerek etin mikrobiyal yükünün artmasına sebep olmaktadır. Zaman sıkıntısı yoksa en sıhhatli yöntemlerden biri eti buzdolabının dondurucusundan çıkartarak olağan soğutucu bölmesine alarak çözünmesini sağlamaktır. Dondurulmuş etlerin çözündürülmesi için kullanılabilecek yöntemlerden biri de sıcak su banyosudur. Etler su geçirmeyecek bir kap içinde konulduktan sonra sıcak su içeren bir tencerede kısa sayılabilecek bir sürede çözündürülebilir. Etlerin çözündürülmesi için en kısa ve ergonomik yöntemlerden bir diğeri da etleri mikrodalga fırında çözündürmektir.”

Dondurulmuş ekmeklerin oda sıcaklığında bekletilebileceğini ifade eden Bölek, “Ekmekler, etler kadar mikrobiyal üremeye uygun bir ortam oluşturmayacaklarından oda sıcaklığında bekletilerek çözündürülebilir. Ekmekler aşikar oranda çözündükten sonra tost makinası aracılığıyla çözündürme işlemi hızlandırılabilir” dedi.