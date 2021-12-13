“Covid’de gözdeki damar tıkanıklığı körlüğe yol açabilir”

İSTANBUL (DHA) – Covid-19 enfeksiyonu sırasında vücudun birçok yerinde görülen damar tıkanıklarının gözümüzün görme tabakasını besleyen atar ya da toplardamarlarda da ortaya çıkabileceği uyarısında bulunan Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Erkan Bulut, “Covid sırasında gözdeki damar tıkanıklığının atlanması sonucunda çok ciddi görme kayıpları, hatta nadiren körlükle bile karşılaşılabilir” dedi.

Covid-19’un temelde daha çok solunum sistemini etkileyen bir hastalık olarak bilinse de gözde de problemlerle karşılaşılabileceğine dikkat çeken Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Erkan Bulut, uyarılarda bulundu.

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KIRMIZI GÖZ HASTALIĞI ORTAYA ÇIKIYOR

Covid-19’un vücudumuzda birçok organı etkilediği gibi gözümüzü de etkileyebileceğinin altını çizen Dr. Öğr. Üyesi Erkan Bulut, Covid-19’a yakalanan kişilerde çoğunlukla göz kızarıklığı ve gözde sulanma şikâyetleri ile kendini gösteren konjonktivit (kırmızı göz hastalığı) tablosunun ortaya çıktığını ifade etti.

Pandeminin başlangıcından bugüne kadar edindiğimiz tecrübelerin bize Covid-19’un konjonktivitin yanı sıra görme tabakası (retina) ve görme sinirinde değişiklikler, üveit, gözyaşı bezin iltihaplanma ve göz hareketlerini içeren farklı göz hastalıkları ile de ilişkili olabileceği gösterdiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Erkan Bulut, “Nadiren de olsa, bu sorunlardan bazıları ciddi görme kaybı ile sonuçlanabilmektedir” diye konuştu.

KIZARIKLIK VE ÇAPAKLANMA GÖRÜLEBİLİR

Konjonktivitlerin; Covid-19 enfeksiyonu geçirilen dönemde gözlerde kızarıklık, akıntı, çapaklanma gibi belirtilerle kendini gösterdiğini söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Erkan Bulut, “Konjonktivit gözümüzde bir görme kaybı yaratmaz ve çoğunlukla ilaç tedavisine ihtiyaç duymadan şikâyetler kendiliğinden ortadan kalkabilmektedir” dedi.

GÖZ MUAYENESİ İHMAL EDİLMEMELİ

Covid-19’un vücudumuzdaki damarsal yapıyı etkilediğini dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Erkan Bulut, şu bilgileri paylaştı:

“Covid-19 damar iç duvarı olan endotel tabakasına hasar vermekte, bunun sonucunda da kan pıhtılaşması ve damar tıkanıkları ortaya çıkmaktadır. Zaten Covid-19’a bağlı ölümlerin oldukça önemli bölümünün kalp krizi gibi damarsal problemlerle ortaya çıkması da bunu kanıtlamaktadır. Bu yüzden damarsal yapıdaki pıhtılaşmayı ve tıkanıklıkların önüne geçmek için kan sulandırıcı kullanımı, Covid-19 tedavisinde önemli bir aşama olmuş ve ölüm sayısını ciddi oranda düşürmüştür.”

Vücudun birçok yerinde Covid-19 enfeksiyonu sırasında ortaya çıkan bu damar tıkanıklarının aynı şekilde gözümüzün görme tabakasını besleyen atar ya da toplardamarlarda da ortaya çıkabileceğini vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Erkan Bulut, “Bunun sonucunda gözümüzde çok ciddi görme kayıpları, hatta körlük bile görülebilir. Ancak bu durum oldukça nadirdir. Burada dikkat etmemiz gereken nokta, Covid-19 geçirdikten sonra gözümüzde görme problemi yaşamamız durumunda mutlaka göz muayenesi olmak ve özellikle görme tabakamızın hekim tarafından detaylı bir şekilde incelenmesi gerektiğidir” diye konuştu.

TEDAVİ EDİLMEZSE GÖRME KAYBI RİSKİ OLUŞABİLİR

Üveitin, göz içindeki dokuların çoğunlukla oto-immün kökenli iltihabı olduğunu vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Erkan Bulut, “Üveit, vücudun savunma sisteminin kendi göz dokusuna bir anlamda iç savaş şeklinde saldırıp hasar vermesidir. Üveit belirtileri ağrılı kırmızı bir göz varlığı ve görme bulanıklığıyla kendini gösterir. Tedavi edilmediğinde ciddi görme kaybı ya da körlük ile sonuçlanabilir. Covid-19 dönemi, bize bu hastalığı geçiren hastalarda eskiden olan üveitin tekrar alevlenebildiği ya da ilk kez üveit olarak ortaya çıktığını göstermiştir” ifadelerini kullandı.

HASTALARDA GÖZ KAYMASI ŞİKAYETLERİ OLABİLİR

Covid-19 çoğunlukla solunum sistemleri şikâyetleriyle ortaya çıksa da sinir sitemini etkileyen baş ağrısı, baş dönmesi, bilinç kaybı ve inme ile de kendini gösterebildiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Erkan Bulut, “Covid-19 enfeksiyonu sonrası gözde kayma şikâyetleri ortaya çıkabilmektedir. Çoğunlukla bu hastalar kayma değil çift görme şikâyeti ile doktora başvurmaktadır. Yapılan araştırmalar burada ortaya çıkan şikâyetlerin ana nedenin göz küresini hareket ettiren kasların etkilenmesi değil bu kasları hareket etmesi için beynimizde verilen komutun bu kaslara ileten sinir yapısının etkilenmesi sonucu ortaya çıktığını göstermiştir” dedi.

YAKIN GÖRME KAYBI TEDAVİ EDİLEBİLİR

Bazı hastalarda yakın görme kaybının yaşandığının da altını çizen Dr. Öğr. Üyesi Erkan Bulut, bunun sebebini ise şöyle anlattı:

“Yakın görmede zorluk olarak tanımladığımız presbiyopi (presbyopia) ve kuru göz, ileri yaşlarda gözlerde sık gördüğümüz problemlerdir. Presbiyopi yaş artışı, mutluluk ve uyku ile ilerleme özelliğine sahiptir. Kuru göz ise yaş ilerlemesi ve stres artışı ile ortaya çıkması daha da hızlanan bir sorundur. Sonuç olarak pandemi döneminde evde daha uzun süre kalınması ve uzaktan çalışma nedeniyle daha fazla dijital ekran kullanılmasının, yakın görme problemlerimizin daha da kötüleşmesine sebep olduğunu düşündürmektedir. Bu tür şikâyetleri olan hastalarımızın göz hekimine başvurması ile tedavilerinin yapılabileceği unutulmamalıdır.”

ANİ YAKIN GÖRME BOZUKLUKLARI GÖRÜLEBİLİR

Covid-19 enfeksiyonu ile birlikte ortaya çıkan ani yakın görme bozulmalarının da olgu olarak rapor edildiğini ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Erkan Bulut, “Yakın görme fonksiyonu sırasında beynimizden gözümüze gelen sinyaller sonucunda gözlerimizde bazı değişiklikler ortaya çıkar. Bu sırada gözlerimiz birbirine yaklaşır ve göz bebeklerimiz odak yapmak için küçülür. Bu enfeksiyon sonrası beynimizden gözümüze bu uyarıları getiren sinir yapısının etkilenmesi sonucu göz bebeğimizin odak (fokus) yapma özelliğinin azaldığı gösterilmiştir” şeklinde konuştu.

COVİD’İN GÖZDEN BULAŞMA RİSKİ ÇOK DÜŞÜK

Covid-19’un genellikle solunum yolundan kaynaklanan damlacıkların solunması ya da enfekte kişilerle direkt temas yoluyla bulaştığının bilindiğini ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Bulut, “Salgının ilk dönemlerinde bu virüsün gözden de bulaşabildiği dile getirilse de zaman içinde bu konu gündemden düşmüştür. Sonuç olarak günümüzde gözden Covid-19 bulaşması ihtimali artık çok nadirdir” dedi.

MASKE, MESAFE VE HİJYEN KURALLARINA DİKKAT EDİLMELİ

Covid-19 hastalığının sebep olduğu göz hastalıkları önleyemesek bile Covid -19’a yakalanmanın önüne geçmenin bizim elimizde olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Bulut, “Maske, mesafe, hijyen kurallarına dikkat etmek ve en önemlisi de aşı olmak bizi Covid-19 ve beraberinde getireceği sağlık sorunlarından koruyacak en önemli silahlarımızdır” diyerek sözlerini noktaladı.