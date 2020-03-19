Mamak Belediyesi COVİD-19 virüsüyle mücadelede kişisel teması minimuma indirmek için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Sahada yapılan dezenfekte çalışmalarının yanı sıra teknolojik çözümlere de önem veren Mamak Belediyesi, vatandaşlara hizmeti bir tık kadar kolay hale getirdi.

Hizmet çalışmaları kapsamında, akıllı telefonlara “Mamak Belediyesi” uygulamasını IOS ve Android üzerinden indirerek, e-belediye işlemleri, çözüm merkezine istek ve talepte bulunabilmek, belediye haberlerine ulaşabilmek ve daha birçok hizmetin alabilmek mümkün. Belediyenin web sitesi üzerinden (https://www.mamak.bel.tr/) ise online tahsilat vergi borcu ödeme, Mamak beyaz masa, belge doğrulama, kent bilgi sistemi haritası, gibi birçok seçenekten faydalanılabilinecek. Bunun yanı sıra yine belediyenin web sitesi üzerinden e-Devlet sistemine de girerek birçok hizmete ulaşılabilinecek.

Dijital platformlarda da hizmet veriyoruz

Korona  ile mücadele kapsamında çalışmaları geniş kapsamlı yürüttüklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Kişisel teması en aza indirgeyerek,  vatandaşlarımızın  belediyeye gelmeden işlerini evlerinden halledebilecekleri dijital platformlarda da hizmet veriyoruz. Böylelikle mevcut salgından dolayı hem vatandaşımızın sağlığını korumuş oluyor hem de hızlı iletişim ile daha hızlı hizmet vermiş oluyoruz” dedi.

Mobil uygulama üzerinden alınabilinecek hizmetler ;

Mamak Çözüm Merkezi                     Yeni Başvuru

Başvuru Takip                                 Online İşlemler

Borç Sorgulama ve Ödeme                Rayiç Bedel Sorgulama

Bina Maliyet Sorgulama                    Whatsapp Destek Hattı

Mamak İstihdam Merkezi Kayıt          Ne? Nerede?

EBYS Dilekçe Takip                          Belge Doğrulama

Belediyenin web sitesi üzerinden alınabilinecek hizmetler;

E-Belediye                                    Online Tahsilat Vergi Borcu Ödeme

Mamak Beyaz Masa                       Belge Doğrulama

Kent Bilgi Sistemi Haritası              İmar Durum Haritası

İmar Ruhsat Hizmetleri                 Yer Görme Randevu

Sahiplenmek için Tıklayın              Mamak İstihdam Merkezi Kayıt

İhaleler                                       Askı İlan Tutanakları

Metruk Yapı İlanları                       Meclis Gündemleri

Duyurular

e-Devlet üzerinden ulaşılabilenecek  hizmetler;

Tahakkuk Bilgileri Sorgulama      Tahsilat Bilgileri Sorgulama

 Beyan Bilgileri Sorgulama          Sicil Bilgileri Sorgulama

Arsa Rayiç Değeri Sorgulama

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