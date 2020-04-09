Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ndeki mikrobiyoloji laboratuvarında bugüne kadar Konya, Karaman ve Aksaray’dan gelen 4 bin 800 ‘Covid-19’ testi yapıldı. 24 saat aralıksız izolasyonlu bölümde çalışan laboratuvarda, 1’i 90, 2’si 70’er hasta örneğine RT- PCR Covid moleküler tanısı, 3 cihazla 3 saatte alınabiliyor. Ayrıca, yaklaşık 300 civarında hastanın koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden son 2 günde 109 hasta taburcu oldu.

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, Konya, en çok ‘Covid-19’ testi pozitif olan iller arasında yer aldı. Kentte koronavirüs tedavilerinin yapıldığı hastanelerden biri olan Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yaklaşık 300 hasta tedavi gördü. Bu hastalardan 109’u taburcu oldu. Hastanenin 4 katı sadece koronavirüs tedavileri için ayrılırken, sağlık çalışanları hastaları odalarında gerekli tedavileri uygulamadan önce kişisel izolasyonları sağlayıp, hastaların yanlarına giriyor. Hastanede koronavirüs tedavilerinin yanı sıra mikrobiyoloji laboratuvarında ‘Covid-19’ testi yapılıyor. Konya, Karaman ve Aksaray’daki vakaların testinin yapıldığı 24 saat aralıksız çalışan laboratuvarda, 1’i 90, 2’si 70’er hastaya ait tüpün testinin yapıldığı 3 cihazla 3 saatte sonuç alınıyor.