Covıd-19 sonrası fizik tedavi ve rehabilitasyon

“FİZİKSEL KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASI, SOLUNUM PROBLEMLERİNİN GİDERİLMESİ İÇİN FİZİKTEDAVİ VE REHABİLİTASYON ŞART”

Günümüzün en büyük sağlık problemlerinden biri haline gelen Yeni Koronavirüs Hastalığının(COVID-19) yaygın görülen belirtileri dispne(nefes darlığı), ateş, öksürük, baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları, aşırı halsizlik, koku ve tat alma duyusu kaybı, ishal gibi

semptomlardır.

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COVID-19 sadece solunum sistemi değil; immün sistem, kas-iskelet sistemi, dolaşım sistemi gibi birçok sistemimizi etkileyebilmektedir. COVID-19 enfeksiyonu geçiren semptomatik hastaların %25’inde miyalji ve genel zayıflığın olduğu bilinmektedir. Hastaların %36’sında ise motor kontrolü ve kas fonksiyonunu etkileyen kısmi nörolojik semptomların olduğu çalışmalarda vurgulanmaktadır. Aktif hastalık dönemini atlatmış olan bireyler solunum problemlerinin giderilmesi, fiziksel kapasitesinin arttırılması için fizik tedavi ve rehabilitasyon yaklaşımına ihtiyaç duymaktadır. COVID-19 teşhisi konmuş bireylerde taburculuk sonrası fiziksel fonksiyonda azalma ve solunum problemleri özellikle ilk 1.5-2 ayda ortaya çıkmaktadır.

“DOĞRU NEFES ÇOK ÖNEMLİ”

Doğru nefesin bedene, zihne ve ruha sayısız faydası var. Doğru nefes; solunum sisteminin, dolaşım sisteminin, kas-iskelet sisteminin verimliliğini arttırmaktadır. Doğru nefes alıp verememek tüm organlarımıza oksijen taşınmasını sağlayan kalbimizin iş yükünü arttırmaktadır.



“EVDE YAPILABİLECEK BASİT SOLUNUM EGZERSİZLERİ”

Evde, iş yerinde oturduğumuz yerden yapabileceğimiz birkaç solunum egzersizini deneyebilirsiniz. İlk olarak diyafram solunumu egzersizini öğrenelim. Öncelikle bir elinizi göğsünüzün üzerine diğer elinizi ise karnınızın üzerine yerleştirin. Burnunuzdan 3-4 saniye derin nefes alırken karnınızı şişirin. Alttaki elinizle karnınızı iterken dudakları büzerek nefesinizi boşaltın. Diğer bir egzersizimiz, büzük dudak solunumu egzersizi: Bir sandalyede dik bir konumda oturun. Omuzlarınız rahat pozisyonda olacak şekilde burundan 3-4 saniye nefes alın. Daha sonra dudaklarınızı ıslık çalar gibi büzerek aldığınız havayı 6-8 saniyede boşaltın. Bu egzersizle akciğerde biriken havayı etkili bir şekilde boşaltarak dispneyi azaltabilirsiniz. Kuvveti arttırmak ve yorgunluğu azaltmak için hem aerobik hem de direnç eğitiminin kullanıldığı benzer egzersiz programları, COVID-19 hastalarında kas, kemik, eklem, bağ dokusunun iyileşmesinde yararlı olacaktır. İyi bir yaşam için bedeninize zaman ve emek harcamayı, bedeninizi tanımayı tavsiye eder

sağlıklı günler dilerim.