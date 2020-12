‘Covid-19 geçiren kişi, 3 ay hastalıktan korunabilir’

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, “Covid-19’u geçiren bir kişi teorik olarak 3 ay kadar bu hastalıktan korunabilir. Ama 3 ay geçtikten sonra vücudunuzda yeterli bir antikor oluşmamışsa yeniden hastalığa yakalanabilirsiniz, eğer tedbirsiz davranırsanız” dedi.

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Görevlisi, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz, Covid-19 geçirmiş kişilerin 2’nci ve 3’üncü kez hastalığa yakalanmalarını değerlendirdi. Doç. Dr. Kayıpmaz, Covid-19’u geçirip iyileştikten sonra aradan belli bir zaman geçtikten sonra kişinin 2’nci kez bu virüsle karşılaşabildiğini kaydetti. Doç. Dr. Kayıpmaz, “Burada tabii ki kişisel farklılıklar önemli. Kişilerin geliştirmiş olduğu antikor cevabı ve bunun süresi önemli. Şu an için 3 ay ila 6 ay arasında; geçirdikten sonra antikorların koruyucu olduklarını dair çalışmalar var. Covid-19’u geçiren bir kişi teorik olarak 3 ay kadar bu hastalıktan korunabilir. Ama bu, ‘Covid-19’u geçirdiniz ve siz artık rahatça gezebilirsiniz’ anlamına gelmiyor. Eğer siz yine her zaman söylediğimiz o kurallara riayet ederseniz yeniden bir virüsle karşılaşma olasılığınızı en aza indirirsiniz. Doğal olarak 2’nci kez karşılaşsanız dahi düşük miktarlı bir virüsle; vücudunuzda antikorlar virüsle mücadele edecek şekilde hazır bir halde durur. Ama 3 ay geçtikten sonra vücudunuzda yeterli bir antikor oluşmamışsa yeniden hastalığa yakalanabilirsiniz, eğer tedbirsiniz davranırsanız. Hatta bu sürenin bazı çalışmalarda 45 güne kadar inebildiği düşünülüyor. Ama şuanda esas olarak uluslararası kuruluşlar da biz de 3 aylık süreyi esas alıyoruz. Yani Covid-19’u geçirdikten sonra teorik olarak 3 ay kadar süreyle bağışıklık sisteminin aktif bir şekilde devam ettiğini ön görüyoruz” diye konuştu.

‘MASKE, MESAFE VİRÜS YÜKÜNÜ EN AZA İNDİRİR’

Doç. Dr. Kayıpmaz, kişiler arası bağışıklık sistemi yanıtının birbirinden çok farklı olduğunu belirterek, “Aslında antikor düzeylerinin hastalığı hafif veya belirti vermeden yani asemptomik olarak atlatan kişilerde dahi antikor düzeyinin belirli bir seviyeye ulaşabildiği bulunmuş. Her kişinin virüsle karşılaştığı durumda verdiği antikor yanıtının derecesi birbirinden farklı; ama bu noktada virüs yükü de önemli. Biz hastalığı geçirmiş dahi olsak bu tedbir önlemlerine uymak durumundayız. Bizim vatandaş olarak buradan çıkaracağımız sonuç hastalığı geçirmiş olsak da bizim vücudumuzda antikor seviyesi belli bir düzeyin üzerine çıkmış olsa da biz yine tedbirlere uymak durumundayız. Çünkü maske, fiziki mesafe dediğiniz önlemler aslında sizin karşılaştığınız virüs yükünü en aza indiren yöntemler. Bunlar aslında sizi teorik olarak güvende tutan ve sizi virüs parçacıklarından uzaklaştıran kaba tanımlar. Karşılaştığınız virüs miktarını aza indirmeyi de fiziki mesafe ve maske kuralı sağlıyor. Hastalığı geçiren kişi ‘Ben bu hastalığı geçirdim; nasıl olsa vücudumda antikor oluştu ve ben artık tedbirsiz bir şekilde dışarıya çıkabilirim, nasıl olsa ben artık güvencedeyim’ diye düşünmemeli. Maskeye, mesafeye, temel temizlik kurallarına ve kalabalıklardan kaçınmaya mutlaka dikkat etmeli” ifadelerini kullandı.

