Covid-19 aşısı olan Vali Ayhan: Sivas’ta vaka sayısı yüz güldürüyor

Arife Defne ARSLAN- Ayşe Mine EĞÜZ/SİVAS, (DHA)- SİVAS Valisi Salih Ayhan, Covid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı. Vali Ayhan, ”İlimizde vaka sayıları yüz güldürücü durumda” dedi.

Sivas Valisi Ayhan, Numune Hastanesi’nde oluşturulan Aşı Polikliniği’nde Covid-19 aşısının ilk dozunu oldu. Aşı olduktan sonra açıklama yapan Vali Ayhan, “Koronavirüsle mücadelenin bir parçası olarak bizler de aşımızı olduk. Bu virüsle 1 yıldır yoğun mücadele vermekteyiz. Risk gruplarından öncelikle 90, 85, 70 ve 65 yaş üzerine kadar aşılamaya başlandı. Yaklaşık 30 bin vatandaşımız Covid-19 aşısı oldu. Şu an stokumuzda da 10 bin civarı aşımız var. Bu aşı noktasında ilerlediğimiz sürece de virüsün belini kıracağımızı söyleyebiliriz. İlimizde de vaka sayıları henüz bitmemekle birlikte yüz güldürücü durumda. Mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

‘VATANDAŞIMIZ RAHAT OLSUN’

Vatandaşın gönül rahatlığı ile aşı olabileceğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ardından illerdeki temsilcilerinin de aşı yaptırmaya başladığını söyleyen Vali Ayhan, “Dolayısıyla bu bilimsel bir tespittir. Devletimizin, vatandaşımızın sağlığını düşünerek bu minvalde testini yaptırmış ve bütün ruhsatlanması bitmiş aşıların olunmasında hiçbir sakınca yoktur. Bu konuda vatandaşlarımız rahat olsun. Hiçbir devlet, vatandaşının sağlığını tehlikeye atacak adım atmaz” diye konuştu.

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