Coşku, sevinç, hüzün ve umut!..

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Cumhuriyetimizin 99. yılını kutladığımız 29 Ekim’in coşkusuyla dolu olduğumuz şu sıralarda, Avrupa ve Konferans Ligi’ndeki takımlarımızla sevinç, hüzün ve umudu birlikte yaşadık.

Müthiş bir geri dönüşe imza atan Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivasspor gruptan çıkmayı garantiledi. Belgrad’da mağlup olan Trabzonspor’un ise, kaderi son maçta belli olacak. Sadece 8 grup birincisi doğrudan son 16 turuna kalacak. Hem Avrupa Ligi’nde, hem de Konferans Ligi’nde ikinci olanlar eleme oynayacak. Trabzonspor’un son maçında Ferençvaroş’u yenmesi grup birinciliğine yetmeyebilir. Monaco da kazanırsa Bordo Mavililer grup üçüncüsü olarak Konferans Ligi grup ikincilerinden biriyle eleme oynayacak.

Fenerbahçe grup birincisi olursa doğruda son 16 turuna kalacak ve eleme aşamasından gelecek sekiz takımı bekleyecek. Eğer Sarı Lacivertliler grup birincisi olamazsa, Şampiyonlar Ligi gruplarında üçüncü olan takımlardan biriyle eleme maçı yapacak.

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Son grup maçları öncesi sadece Barcelona ve Sevilla’nın grup üçüncülükleri kesinleşti. Diğer adaylar Ajax, A. Madrid, Leverkusen, E. Frankfurt, Marsilya, Shaktar, D. Zagrep, Salzburg ve Juventus. Benzer bir durum ikinci olması halinde Trabzonspor için de geçerli.

UEFA Avrupa Konferans Ligi’ndeki temsilcilerimizden Başakşehir’in grupta lider olup olmayacağı son maçların ardından netlik kazanacak. Sivasspor ise, son maçında Slavia Prag deplasmanından 1 puan alması halinde grubunu lider olarak tamamlayacak. Gerek Başakşehir, gerekse Sivasspor eğer grup birincisi olamaz, ikinci olurlarsa Avrupa Ligi gruplarında üçüncü olan takımlarla eleme maçı oynayacak. Beşinci maçlar sonrası sadece AEK Larnaka’nın 3.lüğü netleşti. Buradan gelebilecek muhtemel takımlar Bodo, Zürih, Roma, Braga, Feyenoord, Nantes ve Trabzonspor. Ancak bu aşamada aynı ülke takımları birbirleriyle eşleşemeyecek. Başakşehir ve Sivasspor grup birincisi olurlarsa doğruda son 16 turuna kalacak ve eleme aşamasından gelecek sekiz takımı bekleyecekler.

Avupa’da bu heyecanı yaşarken, ligimizde de flaş bir teknik adam değişikliği yaşandı. Beşiktaş, Valerien Ismael ayrılığı sonrası teknik direktörlük görevi için Şenol Güneş’le 2024 yılına dek anlaşmaya vardı. Süper Lig’de 11. hafta sonunda zirve ile arasında sadece dört puanlık fark bulunmasına karşın, hem oyuncuların, hem de taraftarın güvenini kaybeden Valerien Ismael hatalı kararları ile takımın çizdiği istikrarsız görüntünün baş sorumlusu olarak ilan edildi. Siyah beyazlı camianın, 2015-16 ve 2016-17’de üst üste 2 kez şampiyon yapan Güneş’in takımı zirveye taşıyacağına olan inançları son derece yüksek.

Bakalım Beşiktaş’ta yaşanan bu değişim sahaya nasıl yansıyacak? Hep birlikte yaşayıp göreceğiz.

Kalın sağlıcakla…