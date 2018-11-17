Çankaya Belediyesi, Çorum Hitit Dernekleri Federasyonu Cumhuriyet Balosu’na ev sahipliği yaptı. Vedat Dalokay Kokteyl Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’de Çorumluları yalnız bırakmadı.

Çankaya Belediyesi, Çorum Hitit Dernekleri Federasyonu Cumhuriyet Balosu’na ev sahipliği yaptı. Vedat Dalokay Kokteyl Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de Çorumluları yalnız bırakmadı. Baloya Ankara’daki Çorum Derneklerinin Yöneticilerinin yanı sıra, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da katıldı.

YILDIRIM KAYA: “ÇANKAYA VE YENİMAHALLE TÜRKİYE’YE IŞIK OLDU”

Yıldırım Kaya; “95. yılını kutladığımız Cumhuriyet Balosu hiç bitmeyecek. Eğer bugün Cumhuriyeti kutlamaya devam ediyorsak, Onuncu Yıl Marşı’nı tüm coşkumuzla söylüyorsak bize düşen görev Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarından teslim aldığımız Cumhuriyeti yaşatmaktır ve yüzüncü yıl marşını yazmaktır. Bu da Ankara’ya sahip çıkmaktan geçiyor” dedi. Çankaya’nın ve Yenimahalle’nin Türkiye’ye ışık olduklarını belirten Kaya, “Bu ışık sönmeyecek” dedi.

TAŞDELEN: “EV SAHİPLİĞİ YAPMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUM”

Cumhuriyet Balosu’nda konuşan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen; “Tanıdığım Çorumluların iki güzel özelliği var. Biri çalışkan olmaları, ikincisi ise dürüst ve namuslu olmaları. Bu iki özellik bence Çorum’u meşhur kılan en büyük özellik. Bu da zannediyorum ki Çorum’un Hititlere kadar giden o kültüründen geliyor. O kültürün Hacı Bektaş’la, Mevlana düşüncesiyle birleşmesi galiba bu güzelliği ortaya çıkarıyor. Aranızda olmaktan ve bu baloya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyorum” şeklinde konuştu.

Taşdelen; “Sayın Fethi Yaşar Başkanımla birlikte Ankara Büyükşehir’in tekrar halktan yana, toplumdan yana, kamu yararından yana bir yönetime kavuşması, ranta talana dur diyecek bir yapıya kavuşması, Atatürk’ün başkentinin tekrar Atatürk’e yakışacak bir yönetime kavuşması için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Konuşmasında, Cumhuriyetin önemini anlatan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ise “Bizim Cumhuriyetimiz din, ırk, mezhep Cumhuriyeti değildir, bizim Cumhuriyetimiz demokratik, laik halk cumhuriyetidir. Türkiye bugün güçlü bir ülkeyse bunu Cumhuriyeti kuranlara borçluyuz” dedi.

Konuşmaların ardından balo, Türk Halk Müziği sanatçıları Yüksek Didikoğlu ve Ezgi Saykan’ın seslendirdiği türkülerle devam etti.