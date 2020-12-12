Çorum’da yanan ahırda bağlı olan eşek telef oldu

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA)- ÇORUM’un Osmancık ilçesinde samanlıkta çıkıp ahıra sıçrayan yangında, 1 eşek telef oldu.

İlçeye bağlı Başpınar köyünde gece saatlerinde İsmail Gözüdoğru’ya (85) ait samanlıkta bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler bitişikteki ahıra sıçrarken, köylüler durumu itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla yangın, eve sıçramadan kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında ahırda bağlı olan eşek telef oldu.

Ahır ve samanlığın kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI