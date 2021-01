Çorum’da patileri kopmuş olarak bulunan kediye araç çarpmış

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da patileri kopmuş halde bulunan ölü kedi ile ilgili inceleme tamamlandı. Kedinin ayaklarının tam kesik olmadığı, tramvaya bağlı koptuğu belirlenirken, olaya araç çarpmasının neden olduğu değerlendirildi.

Olay dün Buharaevler 27’nci Sokak’ta yaşandı. Sabah sporu yapan Muzaffer Önsöz, otların arasında 4 patisi kopmuş ölü bir kedi fark etti. Önsöz, kedinin fotoğraflarını soysal medyada paylaştı. Kediyi fark eden Muzaffer Önsöz, “Arkadaşlarımla görüştüğüm şekliyle böyle bir batıl inanç varmış. Hayvanların ayaklarını kestikleri yeni bir trend büyü varmış. İlk kez böyle bir şey görüyorum. Böyle bir inanış gerçekten varsa bu korkunç bir şey. Nasıl bir inanış, nasıl bir saplantı bu? Çok üzgünüm. Umarım yetkililer bunun sorumlularını bulur” diyerek tepkisini dile getirdi.

VALİ: ARABA ÇARPMASI SONUCU ÖLDÜĞÜ ANLAŞILMIŞTIR

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada “Bahse konu yerde yapılan incelemede, emniyet görevlilerimiz ile belediye veteriner işleri müdürlüğüne bağlı görevli veteriner tarafından yapılan otopsi neticesinde, ölen hayvanın ayaklarının tam kesik olmadığı, tramvaya bağlı kopma olduğu, periton zarının yırtılarak karın bölgesinde deri altı ve et kısımlarında ileri derecede travmaya bağlı kanlanma olduğu, sırt bölgesinden darbe alarak akciğerde tramvaya bağlı yoğun kanama olduğu tespit edilmiştir. Yapılan değerlendirmede kedinin bir araba çarpması neticesinde ağır darbe alarak öldüğü anlaşılmıştır” ifadelerine yer verdi.

VETERİNER: HER ŞEY OLMUŞ OLABİLİR

Veteriner Deniz Can Karaman da bakıldığında direkt olarak cerrahi bir kesik izine rastlanmadığını belirtti. Karaman, “Baltayla, bıçakla herhangi bir kesik izine rastlanmıyor. Daha çok parçalanmış bir görüntü söz konusu. Bir avülsiyon yarası var yani sanki bir yere sıkıştırılmış çekilmesi gibi bir görüntü söz konusu” dedi. Kedinin bir yere sıkıştırıldığı ve oradaki deri parçasının koptuğunu değerlendiren Karaman, “Bacakları çok ince direkt kesilmek istense yara izi belli olurdu. Bir kedinin canlı halde bu şekilde bacaklarının kesilmesi çok zor. Belki bir yerde öldü, bacakları kesildi. Ama benim daha çok bulgum bir aracın kaputuna veya motoruna sıkıştı sonrasında boş tarlaya attılar” dedi.

