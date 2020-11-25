Çorum’da kadınlara ‘KADES’ tanıtıldı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) – ÇORUM’da, İl Emniyet Müdürlüğü’nce 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde açılan stantta kadınlara Kadın Destek (KADES) uygulamasını tanıtıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında KADES uygulamasının tanıtımı ve farkındalığın artırılmasına yönelik Hürriyet Meydanı’nda etkinlik düzenledi. Emniyet ekiplerince kurulan stantta, kadınlara broşür dağıtıldı, KADES uygulaması kadınların cep telefonuna indirilerek, bilgilendirme yapıldı. Akıllı telefon kullanıcısı kadınların, internet tarayıcısı üzerinden indirmesinin ardından kimlik numarası girildi. Emniyet Genel Müdürlüğü’nden gelen aktivasyon kodu ile uygulama aktif hale getirildi. Şiddet mağduru kadınlar, bu uygulama sayesinde acil durumlarda cihaz konum bilgisini açarak, bir tuşla kolluk kuvvetlerine ulaşabilecek. Etkinliğe Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi ve İl Jandarma Komutanlığı da destek verdi.

KADES uygulaması hakkında bilgi veren İl Emniyet Müdür Yardımcısı Zeki Yılmaz, kadına yönelik şiddetin büyük sorun olduğunu söyledi. Emniyet birimlerinin bu konuyu hassasiyetle takip ettiğini belirten Yılmaz, “Kadınlar herhangi bir sıkıntı yaşamaları halinde KADES uygulamasında acil butonuna bastığında bizim haber merkezimize sinyal düşüyor. Burada önemli olan acil butonuna basan kadınların telefonunda konum bilgilerinin mutlaka açık olması gerekiyor. Haber merkezimiz tarafından en kısa sürede, en yakın ekip derhal olay yerine intikal edecek. Kadınlara uygulanan şiddetten milletçe rahatsızız. Bu konuda elimizden gelen tüm gayreti gösterme çabasındayız” dedi.

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