Çorum’da inşaatta iskele çöktü: 2 yaralı

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Yusuf ÇINAR/ ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da, bir inşaatta çöken iskelenin altında kalan işçiler İbrahim Kurtoğlu (54) ile Bekir Güven (53) yaralandı.

Olay, saat 18:00 sıralarında Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerinde yapımı süren bir inşaatta meydana geldi. İnşaatta çalışma sırasında demir kalıbına beton dökülürken iskele çöktü. Çökme sonucu işçilerden İbrahim Kurtoğlu ile Bekir Güven yaralandı. Yaralı iki işçi, ihbarla gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. (DHA)

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