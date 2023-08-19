Kaza, dün Boyabat-Kargı yolunda meydana geldi. Kargı yönüne giden Mustafa Arabacı yönetimindeki 34 CMA 931 plakalı kablo yüklü kamyon, girdiği virajda sürücüsünün kontrolünden çıkıp beton bariyerlere çarptı. Bariyeri yerinden söken kamyon, su kanalına devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Arabacı, ilk müdahalesinin ardından Kargı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Mustafa Arabacı, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

