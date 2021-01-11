Çorum’da araç filosu tanıtımında sosyal mesafe unutuldu

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da belediyenin 11 milyon liraya satın aldığı 59 yeni araç törenle hizmete alındı. Tören sırasında bir araya gelen kalabalığın sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

Çorum Belediyesi’nce Devlet Malzeme Ofis’inden (DMO) satın alınan 59 araç için Hürriyet Meydanı’nda tören düzenlendi. Tören sırasında bir araya gelen kalabalığın sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü. Törende konuşan Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, “Geldiğimiz zaman kiralık birçok aracımız vardı. Bu araçları kiralama yerine satın almak daha mantıklı mı diye araştırdık. 3 yılda aldığımız bütün araçların parasını o kiraya ödüyoruz zaten. Şehrimiz için çok önemli bir karar aldık. 2020’nin başlarında doğrudan alalım dedik. Yaklaşık 11 milyonu hesabına yatırdık. 59 aracın tamamı gelmiş oldu. Bu araçlara baktığınız zaman değeri 11 milyon, tamamı DMO’dan alındı. Kol kola, el ele hizmetlerimizi zirvenin en tepesine taşıyacağız” dedi.

Başkan Aşgın ve beraberindekiler yeni araçlar ile kortej geçişi yaptı.

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