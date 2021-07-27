Çorum Valisi Çiftçi: Pandemi bitmiş değil tedbirlere uymamız gerekiyor

Yusuf ÇINAR/ÇORUM (DHA)- ÇORUM Valisi Mustafa Çiftçi, kentte vaka sayılarının artmaya başladığını belirterek “Pandemi henüz bitmiş değil toplum olarak tedbirlere uymamız gerekiyor. Aşı olmayan ve aşı sırası çıktığı halde sağlık kurumlarına müracaat etmeyen vatandaşlarımızı, aşı olmaya davet ediyorum. Bu konuda lütfen hassasiyet gösterelim” dedi.

Çorum Ticaret Borsası Hububat Sezonu açılışına katılan Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, kentte vaka sayısının arttığına dikkat çekerek, vatandaşları uyardı. 16 Temmuz tarihinde 20 olan vaka sayısının dün itibariyle 70’e yükseldiğini ifade eden Vali Çiftçi, aşı vurgusu yaptı. Aşı sırası gelen vatandaşların mutlaka aşı olması gerektiğini belirten Vali Çiftçi, pandeminin devam ettiğini ve herkesin tedbirlere uyması gerektiğini ifade etti.

‘AŞI İÇİN LÜTFEN HASSASİYET GÖSTERELİM’

16 Temmuz tarihinde 20 olan vaka sayısının dün itibariyle 70’e yükseldiğini ifade eden Vali Çiftçi, “Dün hastanemizde yapılan testlerde 70 kişi pozitif çıktı. Son zamanlarda yapılan testlerin vakaya dönüşme oranı 7,80’e yükseldi. Geçtiğimiz günlerde bu oran 7,28 idi. Ülke genelinde son zamanlarda 5 binlere kadar düşen vaka sayıları tekrar 10 binlerin üzerine çıktı. Bunun ilimize de yansımaları var. Pandemi henüz bitmiş değil toplum olarak tedbirlere uymamız gerekiyor. Çorum’da aşılama çalışmaları iyi seyrediyor. Dün aldığımız rakamlara göre 1’inci, 2’nci ve 3’üncü doz olarak toplam aşılama oranı 485 bindir. 530 bin nüfusumuz olduğumuzu düşünürsek 485 bin iyi bir rakam. Aşı olmayan ve aşı sırası çıktığı halde sağlık kurumlarına müracaat etmeyen vatandaşlarımızı uyarıyorum. Bu işin başka bir çözümü ve mücadelesi yok. Aşı sırası gelen vatandaşlarımızı, aşı olmaya davet ediyorum. Bu konuda lütfen hassasiyet gösterelim” diye konuştu.

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