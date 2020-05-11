Geride bıraktığımız iki aya rağmen sağlık konusunda ki uyarıları alışkanlık haline getiremeyen bizler için; normalleşme sürecine gidilmesi hiçte normal değil!

Yüzyılın illetiyle verilen mücadele de hiç kuşku yok ki baş kahramanları sağlık emekçileri. Salgının yavaşlatılıp kontrol altına alma girişimleri; evde kal, sosyal mesafe, seyahat kısıtlamaları, kapanan iş yerleri nihayet meyvelerini vermeye başladı.

Hafta başı itibari ile virüsle mücadelede önemli mesafeler kat ettik; ama bu sonuca ulaştık veya sorunun bittiği anlamı taşımamakla birlikte rehavete yol açmamalı. Coronavirüs’te harcanan emekler heba edilmemeli. Sağlık konusunda ki kurallara riayet edilmelidir. Ara ara yapılan sokağa çıkma yasakları dışarıyı özlemek olarak değerlendirilmemeli virüsün yayılmasını önleyici tedbirler olarak algılanmalıdır.

Böylesi önemli bir adımı atarken bunları biliyor muyuz?

Ölüm oranında ki ciddi düşüşler normalleşme süreci söylemlerini medya da oldukça yayın hale getirdi.

-Çok çabuk bulaşan, hızlı bir şekilde yayılan ve henüz tedavsi bulunmayan bu virüsün tehlikesi devam ederken, kimlerin taşıyıcı olabileceği

-Isınan havaların virüsün yayılmasında ne kadar etki edeceği,

-salgının ne zaman pik yaptığı veya yapacağı

-ülkemizin nufusunun ne kadarına bulaşacağını.

Ne zaman biteceğini bilmediğimiz salgını tamamiyle kontrol altına almamışken

Avm lerin açılması, berber, güzelik salonu çeşitli işletmelerin açtırılması daha çok ekonomik anlamda normaleşme adımları olarak görülüyor.

Coronavirüs’te harcanan emeklerin heba edilmemesine dikkat edilmeli.

Ülkemizde hala ciddi anlamda sağlık kuralları dikatte alınıp alışkanlık haline getirilemedi.

Bu konu da toplumsal anlamda bir uyum söz konusu değil örnekleri mevcut;

Bunca uyarı ve yasağa rağmen; depoyu pavyon yapan, kahvehaneleri gizli saklı açan, (örnekler çoğaltıla bilir) .

Sosyal mesafe kurllarını her fırsata uygulamakta sorun yaşayan ve alışkanlık edinemeyenler göz önüne alındı mı?

Yeterince her boyutu değerlendirlmeden normalleşme sinyalleri topluma verilmemeli. Normaleşme süreci için erken olabilir yılın geri kalan günleri daha sağlıklı bir toplum için gözden çıkarılmalı.

Normaleşme süreci toplumda ki hareketliliği, bir araya gelme beraberin de yeni ölüm vakalarını getirme ihtimali üzerinde kafa yormakta fayda görülüyor.

Pazar yerleri

Pazar yerleri gerek ramazan ayı dolayısıyla gerek ise hafta sonlarında ki sokağa çıkma yasaklarından dolayı oldukça kalabalık.

Malesef bu kalabalık içerisinde sosyal, fiziksel mesafe adeta çiğneniyor.

Kalabalık alanlarda kurallara uyulmuyor ve ülkemizin bütün şehirlerinde pazarlar mevcut.

Pazar yerlerinde denetimler sıklaştırışmalı zabıta kontrolleri artmalıdır. Çünkü manzaralar hiçte iç açıcı değil.

Tezgah açan esnafın maskesiz ve eldivensiz olması, vatandaşın almak istediği meyve ve sebze yi eliyle seçmesi.

Sağlık açısında içinde bulunduğu bu sıkıntılı günlerde kuralları alışkanlık haline getiremememiz.

Buna rağmen ve bu şartlar da bir normaleşme sürecine gidilmesi hiçte normal değil.

Sağlık için evde kal Türkiye