Milyarlarca insanı eve hapseden, yüz binlerce vakaya, on binlerce ölüme sebep olan bir virüs.

Gerek biyolojik (en fakirinden en zenginine sıradan bir vatandaştan tutunda kraliyet ailelerine kadar ayrımcılık yapmadan kimliksel ve kültürel anlamda(Türk, Fransız, Alman, İngiliz ….) ırkçılık yapmayan bir tarağın dişleri gibi hepimizi aynı hizaya getiren virüs.

Yaşadığımız bu dünyada; bitki, hayvan ve insan dışında gözle görülemeyecek kadar küçük olan bedenlerimizi kendisine mesken edinmekle tehdit eden bu küresel düşman adeta tüm insanlığı yok edip yeryüzünün asıl sahibi olmak istercesine büyük ve sıradan olmayan bir kaos yaratmış durumda.

Bu canlı grubu virüsler, mikroplar avcılık ve toplayıcılıktan günümüze tabiri caiz ise insanlıkla ezelden beri bir düşman gibi savaşıyor mücadele ediyor. Gelinen bu noktada ise adeta dünyaya maske takmış durumda.

Bu dünyaya acı çektiren kaos aynı zamanda bizlere bir şeyler öğretmeli ki düşündürmeli ki boşuna bu acı çekilmemiş olsun.

Büyük resim ne?

Virüsün peşine virüsün arkasında ki aklın peşine; fikirler, görüşler, analizler yaparak milyonlarca milyarlarca insan büyük resmi görmenin peşine düştük.

Dünyanın; sosyolojisinin, ekolojisinin, ekonomisinin, ticaretinin bütün dengelerin alt üst olduğu bu süreçte ortak saptamanın “hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı “

Buna rağmen nasıl bir dünya olacak sorusuna henüz net bir cevabın verilmemiş olması.

Zihnimizi yönlendirenler

Daha uzun süreceğe benzeyen bu durum bizleri evde tutarak düşünmek için fazla zaman yarattı.İnsan aynı anda bir çok şey düşüne bilir ama sırasıyla düşünüp bir düşünceden diğerine gitmenin daha sağlıklı olacağı da ortada .Ekonomi, sosyoloji, ticaret…

Yeni değişimlerin olabileceğini tahmin ettiğimiz bu süreçte öncesinde düşündürerek sonrada hayata uygulamakla alışma sürecine uyum sağlamamızı istiyorlar sanki.

Medya gibi büyük ideolojik aygıtlarla zihnimizi yönlendirenler istedikleri düzen üzerine düşünmemizi sağlıyorlar.Bizleri olmasını istedikleri dünyaya alıştırıyorlar.

Alıştırmak istedikleri yeni bir hayat!

Ekonomi ve işsizlik

11 Mart “an günümüze değin çevremizde ki küçük ve ani değişimler nelerin önemlileri üzerine düşünüyorum

İkinci bir duyuruya kadar kapalı olan küçük ve yerel işletmeler.Kapanan bu işletmelerle beraber çalışamaz duruma düşen alın teriyle çalışan işçiler emekçiler ve geçim sıkıntısı bu kısa süreli işsizlik uzun bir işsizlik sürecine düşmesi durumunda başvurulacak işsizlik maaşından faydalananların oranı yüzde kaç olacak

Bir daha açılmayacakmış hissi uyandıran sanki büyük bir memnuniyet içerisinde art arda kapanan büyük ulusal mağazalar(giyim, teknoloji, kitapçılar).Ülkemizde ki onca şube ve milyonlara varan çalışan genç nufus oranı gene bir işsizlik ve ekonomi darlık endişesi yaratıyor.

Dışarı da durma noktasında olan günlük ticaret

Dışarıda bunlar yaşanırken dijital hayatta sipariş verin ayağınıza gelsin sloganlarıyla açılan sanal mağazalar.Dışarıda mağazalar olmasa da olur dedirtiyor

Temassız kart işlemleri.Nakit para kullanımının azalması

Okullar(ilk okul, orta okul ve liselerde )oniline eğitim.

Bilim yuvaları olan üniversitelerde kısa sürede olan alt yapı sistemiyle uzaktan eğitim süreci.Eğitimde böylede olur dedirtmeye başlamadı mı sizce.

Önceden verileceği tahmin edilen bir ödevi şimdi en iyisini yapmaya çalışıyoruz.

Okullarda örgün ve uzaktan eğitim modelleri birlikte tercih olarak öğrencilere sunula bilir.

Belkide bedenlerimizi denetim altında tutan beton yığınları azalacaktır.Bir hastane, cezaevi, okul, iş yerleri daha da örnekler çoğaltıla bilir.

Hepsi kuralları olan bedenlerimizi denetim altında tutan kurumlar değil mi?

Yeni bir ticaret yolu oluşuyor bu tarihten bildiğimiz ipek yada baharat yolları değil online ticaret yolu.Bütün bunları düşünürken işsizliği, ekonomiyi düşünmeden edemiyor insan.

Hem evde kal hem çalış

Evde kal çağrısı sloganının gün geçtikçe daha çok sıklaştığı bu süreçte tuzu kurular yani parası olanlar banka hesabında işler yoluna girene dek parasını harcayacaklar devletin bu tavsiyesini uygulaya bilir.

Bu koşullara uyanlar için evde kalmanın hiç bir sakıncası yok.Evinde dünyanın en büyük nimeti olan internete varsa değme keyfin

Bunların yanı sıra çalışmak zorunda olanlar çalışmasam aç kalırım diyenler.İşçi pazarlarında….Günlük ve haftalık kazançlarla geçinen vatandaşlarımız için evde kal çağrısına uymaları için gerekli koşulların sağlanması gerekmez mi? Bir ironi yok mu sizce ‘hem evde kal hem çalış’ sadece bu kadar mı çalışan tabi ki hayır

Halkın haber alma ihtiyacı doğrultusunda çalışan gazeteciler

Hastanelerde ki sağlıkçılarımız

65 yaş ve üstünün alış verişini yapıp kapılarına götüren çalışanlar.

Sokaklarda denetim yapan polisler,zabıtalar,diğer memurlar

Vatani görevlerini yapan askerler.

Evde kal çağrısı herkesi kapsayıcı olması gerekmez mi?

Sağlıklı günler için evde kal Türkiye…