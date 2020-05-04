Sağlık Bakanı Koca, 4 Mayıs 2020 koronavirüs verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan test sayısı 35 bin 771 olurken, bin 614 yeni vaka ortaya çıktı. Vefat sayısı 64 olurken, toplam can kaybı 3 bin 461’e yükseldi. Bugün iyileşen hasta sayısı 5 bin 15 oldu.

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