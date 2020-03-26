Sağlık Bakanı Koca: Test sayımız dün 5.035’ti. BUGÜN 7.286 olarak gerçekleşti. 1.196 yeni tanı kondu. Hastalar ve temas çevreleri izole edildi. 16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75’e, hasta sayımız 3.629’a ulaştı. Sizi ısrarla tedbirleri uygulamaya davet ediyorum.
Ana Sayfa Güncel Haberler Corona’da Son Durum 26-03-2020
Corona’da Son Durum 26-03-2020
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